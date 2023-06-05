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«На льду она напоминает кошку». Юлии Липницкой — 25

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая отмечает день рождения

Самая молодая олимпийская чемпионка по фигурному катанию по современным правилам Юлия Липницкая родилась 5 июня 1998 года в Екатеринбурге. Мама Даниэла воспитывала Юлию одна, она же помогла ей начать карьеру в фигурном катании.

Семья Юлии несколько лет жила в режиме строгой экономии, чтобы девочка могла реализовать свой талант. Ее первый тренер Елена Левковец рассказывала, что девочка поразила ее трудолюбием и идеальными данными: «Она гармонично развита, у нее сочетаются прыжковая часть и растяжка, что бывает редко… На льду она напоминает кошку, такая же гибкая и быстрая».

Однако сама Липницкая признавалась, что долго не могла выбрать между фигурным катанием и конным спортом, которым увлечена до сих пор. У нее даже есть собственная лошадь.

В марте 2009 года семья переехала в Москву, где Юлия начала тренироваться в группе Этери Тутберидзе. В сезоне 2011-2012 года Липницкая выиграла первый международный старт, став сильнейшей на этапе юниорского Гран-При. Перед Олимпиадой в Сочи фигуристка стала первой за 8 лет российской чемпионкой Европы.

Липницкая вошла в историю фигурного катания как самая юная фигуристка женского одиночного разряда, выигравшая олимпийское золото и завоевавшая титул чемпиона Европы.

В 2017 году девушка объявила о завершении спортивной карьеры. Сейчас она воспитывает дочь Каталину, а ее супруг Владислав Тарасенко находится в зоне военной операции.

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