Все медали России на Олимпиде в Пекине

Завершились зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине. На счету сборной России 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Большего всего медалей команде принесли лыжники – у них 11 наград (4-4-3), на втором месте – фигурное катание (6 наград, 2-3-1), на счету биатлонистов 4 награды (0-1-3).

По общему количеству медалей Россия стала второй после Норвегии, у которой 37 медалей. По количеству золотых медалей команда заняла девятое место.

Наши медалисты — в фотогалерее «Газеты.Ru».