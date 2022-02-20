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Все медали России на Олимпиде в Пекине

Завершились зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине. На счету сборной России 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Большего всего медалей команде принесли лыжники – у них 11 наград (4-4-3), на втором месте – фигурное катание (6 наград, 2-3-1), на счету биатлонистов 4 награды (0-1-3).

По общему количеству медалей Россия стала второй после Норвегии, у которой 37 медалей. По количеству золотых медалей команда заняла девятое место.

Наши медалисты — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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