Молятся и кричат: как Саудовская Аравия празднует победу своей сборной над Аргентиной

На чемпионате мира по футболу в Катаре сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии, которая находится на 51-м месте в рейтинге ФИФА. Матч закончился со счетом 1:2.

Единственный гол аргентинцев забил Лионель Месси — он реализовал пенальти в первом тайме. На 48-й минуте форвард сборной Саудовской Аравии Салех Аль-Шехри сравнял счет на табло, а уже через пять минут гол забил полузащитник Салем Аль-Давсари, обеспечив королевству победу.

До этого аргентинцы, занимающие третью строчку в рейтинге ФИФА, не проигрывали на протяжении 36 матчей подряд. Также Аргентина впервые проиграла в матче ЧМ с 1930 года после выигранного первого тайма.

Лидер аргентинской сборной Лионель Месси заявил, что у его команды нет никаких оправданий поражению от Саудовской Аравии.

«Нам нет оправданий. Теперь мы будем более сплоченными, чем когда-либо. Эта команда сильна, и она это показала. Это ситуация, с которой нам давно не приходилось сталкиваться», — сказал Месси.

Король Саудовской Аравии объявил 23 ноября выходным днем, чтобы все жители страны смогли отметить победу на Аргентиной.

Как Саудовская Аравия празднует победу своей сборной — в фотогалерее «Газеты.Ru»