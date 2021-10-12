Хорваты позади: Россия стала первой в отборе

Сборная России в гостях одолела национальную сборную Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Подопечные Валерия Карпина провели ударный первый тайм, в котором им удалось дважды поразить ворота Яна Облака. Примечательно, что мячи в составе российской сборной забивали исключительно защитники — Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

Еще по ходу первой половины встречи словенцам удалось сократить отставание в счете благодаря точному удару Йосипа Иличича, но на большее команду под руководством Матьяжа Кека не хватило — итоговый счет 2:1 в пользу сборной России.

Благодаря ничьей сборной Хорватии в домашнем поединке против словаков наши парни возглавили турнирную таблицу группы Н. Завершит отборочный турнир сборная России матчами против Кипра и Хорватии через месяц.