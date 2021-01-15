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Легенда Англии и «Манчестер Юнайтед»: Руни завершил карьеру

15 января 2021 года свою профессиональную карьеру завершил легендарный английский футболист, один из лучших нападающих страны за всю ее историю Уэйн Руни. Он является рекордсменом по голам за «Манчестер Юнайтед» (253), вторым по забитым мячам в АПЛ (208) и рекордсменом по взятиям ворот в матчах Премьер-лиги за один клуб (183).

В составе сборной Англии Руни сыграл на трех чемпионатах Европы (2004, 2012 и 2016) и трех чемпионатах мира (2006, 2010 и 2014) и стал лучшим бомбардиром в истории «трех львов» (53 гола).

Начинал свою карьеру Руни в «Эвертоне», а после яркого выступления на чемпионате Европы — 2004 перебрался в «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» форвард провел 13 лет, став пятикратным победителем чемпионата Англии, по разу выиграв Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также установив массу личных достижений и полностью сформировавшись как выдающийся нападающий своего поколения.

На закате карьеры Руни вернулся в «Эвертон», но уже спустя год отправился в американский «Ди Си Юнайтед». За океаном футболист отыграл один полноценный сезон и снова вернулся домой, на этот раз приняв предложение «Дерби Каунти», где до недавнего времени являлся играющим тренером.

Теперь же Руни подписал контракт как главный тренер команды и объявил об окончательном завершении карьеры игрока. Договор начинающего тренера действует до лета 2023 года.

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Дуэйн Холмс и Уэйн Руни разминаются перед матчем чемпионата Англии против &laquo;Престон-Норт-Энда&raquo;, 1 июля 2020 года Дуэйн Холмс и Уэйн Руни разминаются перед матчем чемпионата Англии против &laquo;Престон-Норт-Энда&raquo;, 1 июля 2020 года
Уэйн Руни после забитого гола в матче английской премьер-лиги против &laquo;Вест Бромвич Альбион&raquo;, 2012 год Уэйн Руни после забитого гола в матче английской премьер-лиги против &laquo;Вест Бромвич Альбион&raquo;, 2012 год
Уэйн Руни, Дэвид Бекхэм и наставник сборной Англии Свен-Еран Эрикссон, 2006 год Уэйн Руни, Дэвид Бекхэм и наставник сборной Англии Свен-Еран Эрикссон, 2006 год
Уэйн Руни во время встречи &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; и &laquo;Глазго Рейнджерс&raquo; в матче Лиги чемпионов, 2010 год Уэйн Руни во время встречи &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; и &laquo;Глазго Рейнджерс&raquo; в матче Лиги чемпионов, 2010 год
Уэйн Руни с женой Колин Руни и сыновьями Уэйн Руни с женой Колин Руни и сыновьями
&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; с трофеем английской премьер-лиги, 2013 год &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; с трофеем английской премьер-лиги, 2013 год
Уэйн Руни во время матча премьер-лиги, 2011 год Уэйн Руни во время матча премьер-лиги, 2011 год
Уэйн Руни и Дэвид Бекхэм, 2008 год Уэйн Руни и Дэвид Бекхэм, 2008 год
Уэйн Руни и наставник &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; сэр Алекс Фергюсон, 2013 год Уэйн Руни и наставник &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; сэр Алекс Фергюсон, 2013 год
Уэйн Руни аплодирует болельщикам после отборочного матча чемпионата мира по футболу, 2017 год Уэйн Руни аплодирует болельщикам после отборочного матча чемпионата мира по футболу, 2017 год
Уэйн Руни с сыновьями после домашнего матча между &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; и &laquo;Арсеналом&raquo;, 2015 год Уэйн Руни с сыновьями после домашнего матча между &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; и &laquo;Арсеналом&raquo;, 2015 год
Уэйн Руни радуется голу в ворота &laquo;Вест Хэм Юнайтед&raquo;, 2014 год Уэйн Руни радуется голу в ворота &laquo;Вест Хэм Юнайтед&raquo;, 2014 год
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Дуэйн Холмс и Уэйн Руни разминаются перед матчем чемпионата Англии против «Престон-Норт-Энда», 1 июля 2020 года
Уэйн Руни после забитого гола в матче английской премьер-лиги против «Вест Бромвич Альбион», 2012 год
Уэйн Руни, Дэвид Бекхэм и наставник сборной Англии Свен-Еран Эрикссон, 2006 год
Уэйн Руни во время встречи «Манчестер Юнайтед» и «Глазго Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов, 2010 год
Уэйн Руни с женой Колин Руни и сыновьями
«Манчестер Юнайтед» с трофеем английской премьер-лиги, 2013 год
Уэйн Руни во время матча премьер-лиги, 2011 год
Уэйн Руни и Дэвид Бекхэм, 2008 год
Уэйн Руни и наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон, 2013 год
Уэйн Руни аплодирует болельщикам после отборочного матча чемпионата мира по футболу, 2017 год
Уэйн Руни с сыновьями после домашнего матча между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом», 2015 год
Уэйн Руни радуется голу в ворота «Вест Хэм Юнайтед», 2014 год
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