Черный день «Локомотива»: 10 лет после авиакатастрофы под Ярославлем
7 сентября 2011 года около аэропорта Туношна в Ярославле разбился самолет Як-42, совершавший чартерный рейс Ярославль – Минск, на борту находилась хоккейная команда клуба «Локомотив». Из 45 людей, находившихся на борту (37 пассажиров и восемь членов экипажа), выжил только бортинженер Александр Сизов. Хоккеист Александр Галимов пережил крушение, но скончался через несколько дней в больнице.
На борту по случайности не оказалось двух людей, которые должны были лететь в Минск: нападающий Максим Зюзякин и тренер вратарей Йорма Валтонен были оставлены в городе, чтобы продолжать работу с молодежной командой. В сезоне-2011/12 «Локомотив» с обновленным составом участия не принял.
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