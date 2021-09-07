07 сентября 2021, 16:22 Фоторепортажи Черный день «Локомотива»: 10 лет после авиакатастрофы под Ярославлем

7 сентября 2011 года около аэропорта Туношна в Ярославле разбился самолет Як-42, совершавший чартерный рейс Ярославль – Минск, на борту находилась хоккейная команда клуба «Локомотив». Из 45 людей, находившихся на борту (37 пассажиров и восемь членов экипажа), выжил только бортинженер Александр Сизов. Хоккеист Александр Галимов пережил крушение, но скончался через несколько дней в больнице.



На борту по случайности не оказалось двух людей, которые должны были лететь в Минск: нападающий Максим Зюзякин и тренер вратарей Йорма Валтонен были оставлены в городе, чтобы продолжать работу с молодежной командой. В сезоне-2011/12 «Локомотив» с обновленным составом участия не принял.

close Катастрофа произошла во время взлета самолета в простых метеоусловиях. Во время разбега лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, однако взлетел с грунта. Полет продолжался всего несколько секунд, после чего Як-42 рухнул на землю.



На фото: сотрудники МЧС РФ работают на месте крушения самолета Як-42, 7 сентября 2011 года Расследованием авиакатастрофы занимался Международный авиационный комитет. Причиной аварии было названо нажатие кем-то из пилотов на педаль тормоза во время разбега самолета по ВПП.



На фото: оперативно-следственная группа работает на месте крушения самолета Як-42, 7 сентября 2011 года На борту находилось 45 человек, 43 из которых погибли сразу. Выжили бортинженер Александр Сизов и хоккеист Александр Галимов. Они сидели на последнем ряду и не были пристегнуты, из-за чего после падения самолета оказались выброшены в реку Туношонка.



На фото: на месте крушения самолета Як-42, 7 сентября 2011 года Хоккеист Галимов был госпитализирован, но через пять дней после катастрофы он скончался.



На фото: жители Ярославля возлагают цветы у стадиона «Арена-2000» в память о погибших хоккеистах «Локомотива», 7 сентября 2011 года Молодой хоккеист Юрий Урычев не смог бы принять участие в матче с «Динамо» на который направлялась команда — у игрока была травма и дисквалификация, однако он принял решение лететь вместе с «Локомотивом», чтобы поддержать команду.



На фото: болельщик ХК «Локомотив» у стадиона «Арена-2000» в Ярославле, 8 сентября 2011 года Президент России Дмитрий Медведев возлагает цветы в память о погибших игроках ХК «Локомотив» у стадиона «Арена-2000», 8 сентября 2011 года Вечером 7 сентября в Ярославле состоялась поминальная акция в честь погибших: люди собрались возле культурно-спортивного комплекса «Арена 2000», многие принесли цветы и свечи. Сообщалось, что было от 10 до 12 тыс. человек. Болельщица ХК «Локомотив» у стадиона «Арена-2000» в Ярославле, 8 сентября 2011 года Болельщики с портретами с погибших хоккеистов ярославского «Локомотива» в результате катастрофы самолета Як-42 перед началом церемонии прощания у «Арены 2000» в Ярославле, 10 сентября 2011 года В связи с гибелью основного состава «Локомотив» принял решение сняться с сезона-2011/12 Континентальной хоккейной лиги



На фото: церемония прощания с погибшими хоккеистами ярославского «Локомотива», 10 сентября 2011

