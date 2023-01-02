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Похороны легенды. В Бразилии прощаются с Пеле

На стадионе города Сантос в Бразилии прощаются с легендой мирового футбола – трехкратным чемпионом мира Пеле. Гроб с телом спортсмена уже доставили на поле, на котором он когда-то забил 288 голов.

Среди почетных гостей – президент ФИФА Джанни Инфантино, президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес, президент CBF Эднальдо Родригес, президент Федерации футбола Паулиста Рейнальдо Карнейро Бастос, высшее руководство клуба «Сантос» и родственники футболиста.

На стадион стягиваются толпы фанатов Пеле. Церемония прощания продлится сутки, после чего гроб провезут по улицам Сантоса, в том числе мимо дома, где до сих пор живет его столетняя мать. В небе над городом гремят салюты. Похороны запланированы на вторник, 3 января.

Пеле умер 29 декабря на 83-м году жизни. Футболист страдал раком кишечника, и в последние месяцы его организм перестал реагировать на химиотерапию. В Бразилии объявили трехдневный траур.

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