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Величайший футболист в истории Англии. Умер Бобби Чарльтон

Умер обладатель «Золотого мяча», бывший футболист «МЮ» Бобби Чарльтон

Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии сэр Бобби Чарльтон скончался на 87-м году жизни. Последние годы он страдал деменцией.

«Сэр Бобби был героем для миллионов, не только в Манчестере или Великобритании, но и везде, где играют в футбол, – по всему миру», – говорится в некрологе английского футбольного клуба.

Чарльтон сыграл за свою страну 106 раз и забил 49 голов. Он был частью команды, которая обыграла Западную Германию в финале чемпионата мира — 1966 на «Уэмбли». Он получил «Золотой мяч» как лучший футболист планеты в том же году. Как полузащитник «Манчестер Юнайтед» хавбек сыграл 758 игр, забив 249 мячей в ворота противника. В результате многих опросов он признавался величайшим футболистом в истории сборной Англии.

С 1976 года занимался тренерской работой. Среди учеников его школы был и будущий игрок «Юнайтед» Дэвид Бекхэм. В 1994 году королева Елизаветой II посвятила Чарльтона в рыцари.

Жизнь и карьера футболиста – в галерее «Газеты.Ru».

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