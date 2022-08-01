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Величайший воин и чемпион: ушел из жизни легендарный баскетболист Билл Расселл

В Мерсер-Айленде в штате Вашингтон на 89-м году жизни скончался великий американский баскетболист Уильям «Билл» Расселл. 208-сантиметровый и 98-килограммовый центровой вошел в историю Национальной баскетбольной ассоциации не только как суперзвезда, но и как человек, во многом изменивший игру.

Расселл был настоящим победителем. И это подтверждалось на паркете. За 13 лет, проведенных в сильнейшей лиге мира в форме «Бостон Селтикс», он брал чемпионский титул 11 раз, причем дважды делал это уже в качестве играющего тренера.

Центровой изменил баскетбол тем, что сместил акцент в игре лучших команд мира с исключительно атаки на свою половину площадки. Он был могучим атлетом и сам набирал 15,1 очка в среднем за матч на протяжении карьеры (а в плей-офф — 16,2), но главным его козырем были действия в обороне. Центрового «Бостона», без преувеличения, боялась вся лига.

Расселл изменял баскетбол и пытался изменить мир вокруг себя. На протяжении своей жизни он сталкивался с огромным количеством оскорблений на расовой почве, его и его темнокожих товарищей по команде освистывали трибуны, отказывались принимать в отелях и обслуживать в ресторанах, на что он отвечал воинственной искренностью и непримиримостью.

После окончания карьеры Расселл работал тренером, занимался общественной деятельностью, написал книгу, получил докторскую степень Гарварда, был назван Sports Illustrated главным спортсменом в истории Америки. В 1956 году в составе сборной США он выиграл Олимпийские игры в австралийском Мельбурне.

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