«Правда за Джоковичем»: в Австралии жители протестуют против правительства
10 января в Мельбурне прошла акция в поддержку сербского теннисиста Новака Джоковича, который в данный момент находится на карантине в одной из гостиниц города перед предстоящим турниром Australian Open.
Фанаты первой ракетки мира активно поддерживали своего кумира, выкрикивая в его адрес слова поддержки, а также стучали в окна автомобиля, выезжавшего из здания отеля.
Сотрудники правопорядка разгоняли толпу при помощи перцовых баллончиков, чем вызвали бурную реакцию со стороны протестующих.
Напомним, что ранее стало известно о решении мельбурнского суда приостановить процесс аннулирования австралийской визы Джоковича.
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