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«За себя и за Сашку». Как Александр Белов обыграл сборную США и умер в 26 лет

Легендарный советский баскетболист Александр Белов родился 9 ноября 1951 года в Ленинграде. Спортсмен начал заниматься баскетболом в 11 лет под руководством заслуженного тренера СССР Владимира Кондрашина.

В 1969 году Белов впервые стал победителем международного турнира, став обладателем титула чемпиона Европы. Спустя два года ему во второй раз покорилось это достижение, а в 1972 году его имя навсегда вошло в зал славы мирового баскетбола — именно Белов стал автором победного броска в финале Олимпийских игр в Мюнхене против сборной США. Спустя 35 лет по мотивам этого матча выйдет в прокат фильм «Движение вверх», ставший на тот момент самым кассовым в истории России.

В 1973 году Белов оказался в центре таможенного скандала. По итогам расследования спортсмен был «пожизненно отстранен» от выступлений за национальную сборную, однако спустя некоторое время дисквалификация была снята. В январе 1977 года история повторилась, и спортсмена лишили права играть не только за сборную, но и за ленинградский «Спартак».

В августе 1978 года Белов скончался от редкого заболевания — ангиосаркомы сердца. Его похоронили в Ленинграде на Северном кладбище. Рядом с ним в 1999 году был похоронен его первый и единственный тренер Владимир Кондрашин.

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