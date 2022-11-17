Советский фигурист, олимпийский чемпион Александр Горшков умер на 77-м году жизни

Александр Горшков с 1967 года выступал в паре с Людмилой Пахомовой. Через три года они завоевали золотую медаль на чемпионате мира в Любляне и сразу после победы поженились.

Во многом благодаря Горшкову и Пахомовой танцы на льду стали олимпийским видом спорта. Именно они в 1976 году в австрийском Инсбруке стали первыми олимпийскими чемпионами в этом жанре.

Пара также шесть раз становилась чемпионами мира, еще столько же выигрывали первенство Европы.

Горшков и Пахомова были настолько популярны в СССР, что исполненное ими на олимпиаде 76 года золотое танго «Кумпарсита» даже увековечили в виде танца волка и зайца в мультфильме «Ну, погоди».

В 1986 году Людмила Пахомова скончалась на 40-м году жизни после семи лет онкологии. Александр Горшков позже женился во второй раз.

После завершения спортивной карьеры Горшков стал развивать фигурное катание в России, в последние годы возглавлял российскую Федерацию этого вида спорта.

Жизнь и карьера легендарного фигуриста — в фоторепортаже «Газеты.Ru».