17 ноября 2022, 10:51
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Советский фигурист, олимпийский чемпион Александр Горшков умер на 77-м году жизни
Александр Горшков с 1967 года выступал в паре с Людмилой Пахомовой. Через три года они завоевали золотую медаль на чемпионате мира в Любляне и сразу после победы поженились.
Во многом благодаря Горшкову и Пахомовой танцы на льду стали олимпийским видом спорта. Именно они в 1976 году в австрийском Инсбруке стали первыми олимпийскими чемпионами в этом жанре.
Пара также шесть раз становилась чемпионами мира, еще столько же выигрывали первенство Европы.
Горшков и Пахомова были настолько популярны в СССР, что исполненное ими на олимпиаде 76 года золотое танго «Кумпарсита» даже увековечили в виде танца волка и зайца в мультфильме «Ну, погоди».
В 1986 году Людмила Пахомова скончалась на 40-м году жизни после семи лет онкологии. Александр Горшков позже женился во второй раз.
После завершения спортивной карьеры Горшков стал развивать фигурное катание в России, в последние годы возглавлял российскую Федерацию этого вида спорта.
Жизнь и карьера легендарного фигуриста — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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Фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков во время прогулки в подмосковном лесу, 1975 год
Фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков во время одного из выступлений на Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке, где они стали первыми в истории танцев на льду олимпийскими чемпионами, 1976 год
Четырехкратные чемпионы Европы по спортивным танцам на льду Людмила Пахомова (слева) и Александр Горшков (справа) со своим тренером Еленой Чайковской, 1974 год
Исполненное фигуристами Людмилой Пахомовой и Александром Горшковым на олимпиаде 1976 года золотое танго «Кумпарсита» увековечили в виде танца волка и зайца в мультфильме «Ну, погоди»
Фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков во время выступления на льду, 1969 год
Чемпионы Европы в танцах на льду Людмила Пахомова и Александр Горшков, Ленинград, 1970 год
Советские фигуристы, чемпионы мира и Европы, первые олимпийские чемпионы в танцах на льду Людмила Пахомова и Александр Горшков с дочерью, 1980 год
Советские фигуристы Александр Горшков, Людмила Пахомова, Александр Зайцев и Ирина Роднина (слева направо) в Кремле, 1976 год
Фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков - победители XII Олимпийских игр в танцах на льду, Австрия, 1976 год
Людмила Пахомова и Александр Горшков во время выбора музыки для новой произвольной композиции, 1970 год
Александр Горшков с дочерью Юлей у гроба Людмилы Пахомовой во время гражданской панихиды в Спорткомплексе ЦСКА, Москва, 1986 год
Президент России Дмитрий Медведев, тренер, олимпийский чемпион Александр Горшков во время посещения муниципального детского центра хоккея и фигурного катания в Одинцово, 2008 год
Президент Федерации фигурного катания на коньках России, главный тренер сборной России по фигурному катанию на коньках Александр Горшков в Олимпийской деревне в преддверии XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее, 2018 год
Президент Федерации фигурного катания на коньках России, главный тренер сборной России по фигурному катанию на коньках Александр Горшков и заслуженный тренер СССР, тренер-консультант сборной России по фигурному катанию Татьяна Тарасова во время церемонии открытия ледового катка ЦСКА для занятий фигурным катанием, Москва, 2017 год
Александр Горшков и фигуристка Евгения Медведева, которой присвоено звание заслуженного мастера спорта, на церемонии награждения российских фигуристок по итогам чемпионата мира по фигурному катанию, который прошел в Бостоне, 2016 год
Президент России Владимир Путин и президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков на церемонии вручения государственных наград РФ в Кремле, Москва, 2014 год
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков и тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе на церемонии вручения премии Федерации спортивных журналистов России «Серебряная лань», присуждаемой лучшим спортсменам и тренерам России по итогам 2017 года, в Олимпийском комитете России, Москва, 2018 год
Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Виктория Синицина и президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков на церемонии награждения спортсменов, победивших в танцах на льду соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 2022 год
Александр Горшков (1946-2022)