Трегубов: шестилетняя учеба в кадетском корпусе помогает мне сейчас

Российский скелетонист Никита Трегубов после завоевания серебряной медали на Олимпиаде рассказал, чем ему помогла шестилетняя учеба в кадетском корпусе. Слова спортсмена приводит спецкор «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

«С ранних лет учишься жить по распорядку, режимить. В корпусе прививают дисциплину: вовремя ложиться и вставать, никуда не опаздывать. А если вдруг опоздал, идешь чистить снег, убирать территорию. Благодаря учебе там я стал очень самостоятельным.

Например, на Олимпиаде мы были вынуждены обходиться без тренеров. Нам помогали специалисты из бобслея, но это не совсем то. Думаю, кадетский опыт мне здесь помог», — отметил спортсмен.

Также Трегубов добавил, что теперь, после того как он вырос, все иначе.

«Но работать еще есть над чем, конечно. Нынешнее выступление — отнюдь не предел моих возможностей. Я это точно знаю», — сказал серебряный призер.

Ранее сообщалось, что Трегубов завоевал серебро Олимпиады.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции седьмого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».