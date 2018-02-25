Кто из россиян выиграл медали на Олимпиаде-2018

Золотые медали

Алина Загитова, женское одиночное фигурное катание

Первая золотая медаль в «копилку» сборной России упала лишь на 14-й день Олимпиады в Пхенчхане — как и ожидалось, не нашлось равных отечественным фигуристкам в турнире одиночниц.

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При этом интрига в соревновании продолжалась вплоть до последнего проката — победив с мировым рекордом в короткой программе, 15-летняя Загитова блестяще отработала и произвольную, однако закрывать состязание предстояло великолепной Евгении Медведевой, а значит, преждевременно короновать Алину было опрометчиво.

И все-таки победила именно более молодая подопечная Этери Тутберидзе — Евгения хоть и не проиграла в произвольном прокате (соперницам выставили абсолютно идентичные баллы), но по сумме все же чуть-чуть уступила.

Для российского женского фигурного катания это олимпийское золото стало уже вторым кряду: в Сочи, напомним, не было равных Аделине Сотниковой.

Мужская хоккейная сборная

Свое второе и последнее золото россияне на завершившейся Олимпиаде завоевали благодаря хоккеистам — подопечным Олега Знарка с трудом, но все же удалось оправдать статус очевидных фаворитов турнира, где не было представителей НХЛ.

Стартовав с ужасного по своему содержанию и сути поражения от словаков (2:3), Павел Дацюк и компания более не позволяли себе «шапкозакидательства», зато от матча к матчу становились лучше в проблемных компонентах игры.

В итоге, промчавшись тайфуном по групповой стадии и плей-офф, «Красная машина», столь любезно заведенная Словакией, на пути к первой с 1992 года победе на Играх лишь раз встретила достойное сопротивление — уже в финале россияне едва не оступились и сенсационных немцев, ранее выбивших шведов и канадцев.

Спас Отечество Никита Гусев, за 56 секунд до финальной сирены сравнявший счет, после чего еще и отдавший голевой пас в овертайме на Кирилла Капризова.

Серебряные медали

Евгения Медведева, женское одиночное фигурное катание

И вновь к фигурному катанию. При всей той радости, что принес российским болельщикам олимпийский турнир одиночниц, нашлось в нем место и самой настоящей человеческой драме, разбившей не одно сердце.

Сюжет здесь и правда вышел подстать канонам жанра, хоть завтра начинай экранизировать и жди приглашения на «Оскар»: две выдающиеся молодые фигуристки из одной страны, работающие с одним и тем же тренером, проигрыш недавнего гегемона, не уступавшего несколько лет, ее же душераздирающие слезы после последнего проката, виноватый взгляд чемпионки, на которую впоследствии обрушится несправедливое негодование некоторых фанатов соперницы…

В общем, это было красиво. Возможно, даже слишком, чтобы казаться правдой.

Ясно одно — более «золотого» серебра на этих Играх точно не случалось.

Сборная по фигурному катанию, командный турнир

Командный турнир фигуристов был очень важен для россиян — помимо понятного желания быть первыми всегда и везде, а также личных амбиций членов отечественной сборной, он имел шанс несколько смягчить трагичность битвы между Загитовой и Медведевой, еще до старта индивидуального первенства у женщин объявив их обеих олимпийскими чемпионками.

Однако надежда на это практически растворилась еще по итогам стартовой части состязания — Михаил Коляда напрочь завалил короткую программу, став в ней лишь восьмым, в результате чего россияне уже в самом начале турнире проигрывали главным конкурентам пять баллов (канадец Патрик Чан занял здесь третье место).

И хоть впоследствии ситуация была более-менее стабилизирована (особые благодарности Алине и Евгении, которые в своих выступлениях соперниц попросту не заметили), но финишировать первой сборная все-таки не смогла — золото досталось все той же Канаде, набравшей в сумме на семь очков больше.

Призерами Пхенчхана — помимо Загитовой, Медведевой и Коляды — стали Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт.

Никита Трегубов, скелетон

Обескровленный потерей лидеров российский скелетон отправлялся в Пхенчхан с надеждами, но без особых чемпионских расчетов — не сильно обнадеживали и форма главных соперников, и результаты самих россиян по сезону.

Однако у Никиты Трегубова на этот счет, вероятно, было другое мнение — выдающаяся сконцентрированность во всех четырех попытках вкупе с великолепным чувством трассы и саней принесли 23-летнему спортсмену неожиданное серебро.

Уступил он лишь «космическому» южнокорейцу Юн Сун Бину, в победе которого никто не сомневался еще до старта соревнований.

Особо приятным для некоторых российских болельщиков серебро Трегубова стало на фоне провала одного из фаворитов Олимпиады — латвийца Мартинса Дукурса, в преддверии Пхенчхана много комментировавшего проблемы с допингом в отечественном спорте.

Российские лыжники в мужских эстафете, командном спринте и марафоне

Безусловно, главной российской сенсацией Олимпиады со знаком «+» стали лыжники — шутка ли, но

к завершению Игр на счету ослабленной недопусками многих звезд сборной скопилось аж восемь медалей, почти половина от всех завоеванных в Пхенчхане «Олимпийскими атлетами из России».

Особо «горяч» в Южной Корее был Александр Большунов, для которого попадания на олимпийский подиум к последним числам февраля, кажется, стали уже банальной обыденностью — в медалях 21-летний спортсмен оказывался аж четырежды, прибавив к одной бронзе три серебра.

Буквально осыпали все комплиментами после серии триумфов российских лыжников и президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, пропускавшую через себя каждый метр победных и не очень забегов — в заголовках СМИ ее называли и «лучшим менеджером российского спорта», и просто «императрицей».

Сама же Вяльбе, комментируя итоги Олимпиады, не стала выделять кого-то одного из своих подопечных — по ее словам, фантастически в Пхенчхане выступила именно вся сборная, а не отдельные ее представители.

Однако назвать имена героев — пока что серебряных — все же необходимо: ими, помимо Большунова, стали Денис Спицов, Андрей Ларьков и Алексей Червоткин.

Бронзовые медали

Российские лыжники в мужских марафоне, спринте и гонке на 15 км, а также женских спринте и эстафете

Если серебро Пхенчхана брали для России исключительно лыжники, то вот бронза доставалась и лыжницам — отличились Наталья Непряева, Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Юлия Белорукова.

У мужчин бронзовыми призерами Олимпиады-2018 стали все те же — Большунов, Ларьков и Спицов.

Семен Елистратов, шорт-трек, 1500 м

Семен Елистратов стал первым российским медалистом Пхенчхана — именно он открыл отечественный призовой «марафон», завоевав бронзу на дистанции 1500 м.

В Южной Корее Елистратов практически в одиночку бился за честь соотечественников: в результате пропуска Игр многократным олимпийским чемпионом Виктором Аном шансы россиян на медали в шорт-треки виделись не столь грандиозными, однако Семен уже на самом старте соревнований выдал одно из самых эмоциональных выступлений в карьере и взял третье место.

А уже после этого он, не испугавшись возможных санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), посвятил медаль соотечественникам, «которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили» от Пхенчхана.

Наталья Воронина, конькобежный спорт 5000 м

Первая в истории отечественного конькобежного спорта олимпийская медаль у женщин на дистанции 5000 м случилась благодаря Наталье Ворониной.

Изначально считалось, что попасть на пьедестал Пхенчхана Наталья может на 3000 м — здесь она ранее показывала классные результаты на международных соревнованиях и входила в число претенденток на тройку.

Однако в Южной Корее с этим не задалось: на «профильной» дистанции россиянка стала лишь десятой.

Зато получилось на стайерской дистанции, причем как! Уступила Воронина лишь молниеносной голландке Эсме Виссер, а также легендарной чешке Мартине Сабликовой, которая до Пхенчхана не проигрывала на 5000 м вообще никому аж на девяти чемпионатах мира и двух Олимпиадах кряду.

Илья Буров, фристайл, акробатика

Достаточно неожиданно медаль Игр-2018 завоевал и фристайлист Илья Буров, ставший третьим в акробатике.

При этом наиболее запоминающимся моментом данных соревнований стали даже не сами выступления спортсменов, а теплые объятья Бурова и победившего в дисциплине украинца Александра Абраменко на пьедестале, в очередной раз напомнившие всем, для чего именно Олимпийские игры создавались.

Сергей Ридзик, фристайл, ски-кросс

Вполне себе сенсационной получилась и другая российская бронза, завоеванная Сергеем Ридзиком в ски-кроссе, дисциплине, в которой ранее у России олимпийских медалей не было вообще.

В то же время получилось здесь обидно — на самом старте финального заезда Ридзик был сбит конкурентом, из-за чего уже не мог бороться за золото и серебро, на что перед началом решающего состязания явно рассчитывал.

Впрочем, героической оказалась и бронза. Особенно памятуя о том, что всего три года назад спортсмен едва не завершил с фристайлом из-за жуткой травмы.

Анастасия Брызгалова / Александр Крушельницкий, керлинг, дабл-микст (отобрана за допинг у партнера)

Нельзя не вспомнить и о медали в керлинге в дабл-миксте, которая, к сожалению, была отобрана у Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого за наличие мельдония в организме спортсмена.

Еще более грустной данная ситуация становится с учетом того, что семейной парой в Пхенчхане была завоевана первая в истории российского керлинга олимпийская награда.

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