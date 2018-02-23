Почему Загитова сумела отобрать золото Олимпиады у Медведевой‍

Фигурное катание

Накануне проката произвольной программы мало кто из поклонников фигурного катания сомневался, что золото и серебро олимпийского турнира одиночниц в итоге достанутся Алине Загитовой и Евгении Медведевой.

Единственным вопросом было, кто именно принесет России первую медаль высшей пробы в Пхенчхане.

Техническая составляющая выступления была, несомненно, сложнее у Загитовой, однако по компонентам (владение коньком, артистизм, построение программы, передача музыки и образа) Медведева явно выигрывала у своей 15-летней соотечественницы.

К тому же в произвольной программе нервы юной Загитовой немного дрогнули, и она не смогла с первого раза исполнить каскад лутц — риттбергер, вставив его в другое место по ходу выступления.

Оценка Алины все равно получилась очень высокой — 156,65 за этот вид программы и 239,57 в сумме. Перегнать такие баллы могла только Медведева, которая появилась на льду самой последней.

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В отличие от Загитовой, двукратная чемпионка мира и Европы не позволила себе ни одной помарки, а о компонентах нечего и говорить — образ Анны Карениной в исполнении Евгении получился очень чувственным и драматичным, вызвав шквал восторженных аплодисментов у зрителей.

По завершении выступления Медведева впервые позволила себе расплакаться на публике, признав, насколько она вложилась в эту программу и до какого предела были натянуты ее нервы.

Раньше девушка никогда не позволяла видеть свою слабость, но после пережитой в этом сезоне травмы и безуспешного пока соперничества с Загитовой она имела на это право.

Однако судьи Пхенчхана-2018 на протяжении всего турнира больше ценили техническую составляющую, чем артистизм и все остальные компоненты, так что, казалось бы, огромная разница в выразительности не позволила Евгении обогнать более юную конкурентку.

Медведева получила такую же оценку за произвольную программу, что Загитова, — 156,65 — и заняла второе место с общей суммой 238,26.

Сразу после оглашения оценок девушка позволила себе пару раз горько всхлипнуть, но мгновенно собралась и уже несколько минут спустя с достоинством поздравляла Алину, шутила и подписывала игрушки фанатам, предусмотрительно отказываясь от автографов на российских флагах, чтобы не вызвать недовольство Международного олимпийского комитета (МОК).

Чемпионский характер не изменил Евгении даже в такой ситуации, а Россия приобрела две важнейших медали. Знаменитый тренер Татьяна Тарасова позже заявила, что Медведева «каталась на разрыв аорты».

«Справедлив ли результат? Я плакала, я не могла даже комментировать. Тяжело, потому что Медведева — великая. Она сегодня каталась на разрыв аорты,

ей могли второй оценкой (за компоненты. — «Газета.Ru») перекрыть первую. Если бы у нее не было этой травмы, она бы тоже, как Загитова, все элементы перенесла во вторую часть программы», — цитирует Тарасову «СЭ».

Третья российская участница турнира одиночниц Мария Сотскова, к сожалению, провалилась в короткой программе и потому не претендовала на награды.

Однако в произвольном выступлении девушка сумела собраться и откатала почти безупречно, допустив лишь одну серьезную помарку — у нее получился двойной сальхов вместо тройного.

Получив оценку 134,24 за произвольную программу, Сотскова заняла итоговое восьмое место с общим результатом 198,10.

Хоккей

Сборная России по хоккею не испытала серьезных трудностей в матче с самым сложным соперником, с которым ей доводилось встречаться на олимпийском турнире, — командой Чехии.

«Красная машина» одержала победу со счетом 3:0 и уверенно пробилась в финал хоккейного турнира впервые за 20 лет.

Стоит отдать должное подопечным Йозефа Яндача: они сохраняли свои ворота в неприкосновенности до 28-й минуты встречи. Однако затем Никита Гусев, наконец, сумел пробить голкипера челябинского «Трактора» Павела Францоуза благодаря филигранной передаче капитана «Красной машины» Павла Дацюка, который обыграл нескольких соперников на правом борту, выдержал гроссмейстерскую паузу и снабдил партнера голевым пасом (1:0).

После этого чехи не сразу смогли прийти в себя, что стоило им очень дорого: всего 27 секунд спустя Владислав Гавриков удвоил преимущество россиян,

убежав вдвоем с Иваном Телегиным на одного защитника чехов и в касание отправив снаряд в сетку после передачи партнера.

Последний гвоздь в крышку гроба надежд сборной Чехии вколотил Илья Ковальчук, отличившийся на 60-й минуте встречи: форвард бросил шайбу из средней зоны, поразив пустые ворота, — 3:0.

Ковальчук, кстати, мог серьезно подвести команду: судьи могли удалить его до конца игры за жесткий удар Яна Коларжа в колено,

и в этом случае нападающий пропустил бы финальный матч. Однако арбитры приняли иное решение, ограничившись двухминутным штрафом, чем немало разозлили чехов.

Во втором полуфинальном матче сборная Германии сенсационно выбила из турнира канадцев. Причем немцы вели по ходу игры 4:1, но затем позволили «кленовым листьям» сократить разрыв до минимума (4:3).

В итоге счет так и остановился на этих цифрах, а подопечные Марко Штурма внезапно стали соперником России по финалу.

Решающий матч хоккейного турнира Олимпиады состоится 25 февраля — в последний день Игр в Пхенчхане.

Фристайл

Во фристайле были разыграны медали в ски-кроссе среди женщин. В этой дисциплине уже успел отличиться россиянин Сергей Ридзик, который 21 февраля завоевал олимпийскую бронзу. Теперь вся надежда была на Викторию Завадовскую и Анастасию Чирцову, которые пробились в 1/8 финала женского турнира, однако девушки, к сожалению, не поддержали почин Ридзика.

Завадовская покинула турнир из-за падения на финише трассы на стадии 1/8, после чего рассказала о своем невезении.

«Я стремилась к победе, ехала, как могла, практически ошибок не допускала, только на старте. Соперники были сильные, поэтому так получилось. Я думала, что повезло на финише, но нет, не в этот раз», — подытожила спортсменка.

Чирцова сумела добраться до четвертьфинала, но затем ее постигла участь соотечественницы — обидное падение отбросило фристайлистку на четвертую строчку,

а в 1/2 попадали только три лучшие участницы заезда.

В итоге олимпийской чемпионкой в ски-кроссе стала канадка Келси Серва, серебро досталось ее соотечественнице Бриттани Фелан, а бронза — швейцарке Фанни Смит.

Биатлон

В биатлоне состоялась мужская эстафета — к сожалению, без сборной России, ведь для участия в этой дисциплине необходимо четверо спортсменов, а у нас в Пхенчхан пустили только двоих — Антона Бабикова и Матвея Елисеева.

Среди главных фаворитов забега чаще всего назывались французы во главе с Мартеном Фуркадом, который шел уже на четвертое золото Пхенчхана,

и, конечно же, норвежцы с убойным составом под предводительством Йоханнеса Бё и Эмиля Хегле Свендсена.

В итоге свой фаворитизм в какой-то степени смогли оправдать только норвежцы, которые взяли серебряные медали, отстав на астрономические 55,5 секунды от шведов, сенсационно ставших чемпионами (1:15:16,5).

Бронза досталась Германии, которая уступила шведам еще больше — 2:07,1 минуты.

Стоит отметить, что главным тренером сборной Швеции является бывший наставник российских биатлонисток Вольфганг Пихлер, у которого по какой-то причине совершенно не получилось проявить свой талант при работе с отечественными спортсменами.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев уже нашел причину резкого взлета Пихлера — это критика в его адрес со стороны россиян.

«Эту маску Пихлера один мой знакомый швед возит целый сезон. Привез и в Корею. Шведы — огромные молодцы, командный дух невероятный. Пихлера поздравляю, он очень вырос как тренер. Я рад этому!

Работа в России закаляет, особенно работа неудачная. И еще. Вот что значит здоровая русская критика.

Вольфганг, главное — всегда прислушиваться к Губернику. Российский голос биатлона строг, но справедлив. Лол!» — написал Губерниев в своем инстаграме.

Конькобежный спорт

В конькобежном спорте тоже обошлось без участия наших спортсменов — в финале на 1000 м среди мужчин не оказалось единственного представителя России, допущенного до Игр, — Сергея Трофимова.

Помимо Сергея, в Пхенчхан поехали три наших девушки-конькобежки, но они, естественно, не имели никакого отношения к мужскому турниру.

За медали на этой дистанции могли бы побороться Павел Кулижников и Денис Юсков, но их не пригласили на Олимпиаду из-за допингового прошлого.

В итоге главный фаворит забега голландец Кьелд Нейс предсказуемо завоевал свое второе золото Пхенчхана с результатом 1 минута 7,95 секунды. Серебро досталось норвежцу Ховарду Лорентсену (+0,04), а бронза — южнокорейцу Киму Тхэ Юну (+0,27).

Керлинг

В керлинге наблюдалась та же картина в плане участия россиян. Наши девушки выбыли из турнира после групповой стадии, а мужчины даже не отобрались на Игры.

В матче за бронзовые медали среди представителей сильного пола победу одержала сборная Швейцарии, одолев Канаду со счетом 7:5. Судьба золота решится завтра, 24 февраля, в противостоянии Швеции и США.

В женском турнире прошли полуфиналы, в которых команда Южной Кореи одолела сильнейших японок (8:7), а Швеция разгромила Великобританию (10:5).

Финальный матч у девушек состоится 25 февраля, а сражение за бронзу — на день раньше.

Допинг

К сожалению, успешный день наших фигуристок и хоккеистов оказался омрачен вторым положительным допинг-тестом российского спортсмена на Играх.

После бронзового призера в керлинге Александра Крушельницкого на употреблении запрещенных веществ попалась бобслеистка Надежда Сергеева.

В крови спортсменки, занявшей на Олимпиаде 12-е место в паре с Анастасией Кочержовой, был обнаружен триметазидин — вещество, схожее по своему действию с мельдонием. Этот препарат был запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) еще в 2014 году.

Любопытно, что всего за несколько дней до положительного теста, 13 февраля, проба Сергеевой была чистой.

Российская сторона намерена инициировать разбирательство по этому поводу. Также стало известно, что

норвежские керлингисты Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен, которые уступили в матче за третье место россиянам Анастасии Брызгаловой и Крушельницкому, сдавшему анализ с мельдонием, получат бронзовые медали 24 февраля.

Медальный зачет

Благодаря золоту Загитовой и серебру Медведевой в фигурном катании Россия поднялась с 21-го на 15-е место в неофициальном медальном зачете Игр.

Теперь в копилке отечественной сборной 14 наград, среди которых одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.

Лидером зачета по-прежнему является команда Норвегии, которая завоевала 37 медалей (13 — 14 — 10). Второе место — за Германией, в активе которой 26 наград (13 — 7 — 6). Тройку лидеров замыкают спортсмены из Канады — 27 медалей (10 — 8 — 9).

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