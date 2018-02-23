Премьер-министр РФ поздравил Загитову и Медведеву с медалями Олимпиады

Загитова демонстрировала свою привычную программу «Дон Кихот». За прокат ей поставили такую же оценку, как и Евгении Медведевой — 156,65, однако по сумме двух программ Алина превзошла подругу по тренировочной группе на полтора балла (239,57).

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Фигуристок в оперативном порядке поздравил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Блестящее выступление наших фигуристок в Пхенчхане и первое золото! Алина Загитова, Евгения Медведева, поздравляю! Гордимся!» — написал он в своем твиттере.

— Я пока ничего не чувствую, потому что лишь недавно вышла с проката и золотой олимпийской медали у меня еще нет, — призналась Загитова. – Почему я невозмутима? Просто такой человек, что все держу в себе. Не выплескиваю эмоции. Но я очень рада, честно. Наверное, необходимое ощущение придет со временем.

— Волновались больше, чем в короткой программе?



— Да, потому что ответственность выше. Но довольна, что справилась с волнением и показала все, чему научилась на тренировках.

Я ощущала не конкуренцию, а то, что у меня нет права на ошибку, это давало стимул. Руки дрожали, а тело все само запомнило — то, что мы делали на тренировках.

— На тренировке вы выполнили каскад из пяти прыжков. Это была психологическая атака на Медведеву?



— Всегда легче, когда ты знаешь, что способна делать еще больше, чем показываешь. Каскад из пяти я сделала впервые.

— В произвольной программе вы поделили первое-второе места с Евгенией...



— Не знала об этом.

— Вы достигли спортивной вершины. Куда стремиться дальше?



— Есть еще чемпионат мира, следующие сезоны.

В этом виде спорта можно сделать еще больше. Реально завоевать много титулов.

— Сильно расстроились бы, определи вас судьи на второе место?



— Нет. Я не так долго выступаю на международных стартах. Серебряная медаль стала бы для меня как золотая.

— Пойдете на церемонию закрытия?



— Наверное, да.

— А стать знаменосцем готовы, если России вернут флаг?



— Конечно.

Медведева заработала на состязаниях 238,26 балла. После проката она расплакалась в объятиях своего тренера Этери Тутберидзе.

— Справедлива ли жизнь? Значит, так надо... Мои слезы? На соревнованиях такое случилось впервые в жизни. Никогда еще не было. Никакого напряжения в произвольной программе не ощущала. Просто захлестнули эмоции. Поплакала, и стало легче на сердце. Я понимаю, что оставила на льду всю свою душу, — сказала Евгения.

Я не тот человек, кто публично дает волю чувствам. Но сегодня особенный день. Во время проката я была Анной Карениной от начала и до конца, пережила все, что произошло с ней.

— В России ваши с Загитовой медали стали считать еще накануне...



— Я всегда здраво смотрю на ситуацию, анализирую, что пошло не так. Так меня воспитали. На произвольную программу я выходила с целью получить удовольствие от своего проката. Мне это удалось. А никакие медали мы не считаем на самом деле.

— А не предполагали рискнуть, как говорится, на все деньги?



— У меня в голове очень много мыслей. Там огромный мир, который я не озвучиваю. Понимаете, задумалась над вопросом: чего я хочу от этой Олимпиады? Поняла, что нужно завершить ее без сожаления. Получилось... Смотреть назад я не буду, это бессмысленно.

Впереди огромная спортивная жизнь, которой я собираюсь идти еще много лет. Буду делать все, что в моих силах. И всю себя оставлять на льду.

— Колоссальная поддержка зала явилась для вас сюрпризом?



— На командном турнире, да. Была поражена, когда вышла на разминку. Не представляла подобного. Ну а на личных соревнованиях уже ждала такого. Большое спасибо ребятам. Было ощущение, что все трибуны – наши. Все в зале на русском разговаривали.

— Чувствовали ли, что болеют конкретно за Медведеву?

— Было. Слышала очень много выкриков. У меня вызвало это улыбку, хотя заставить меня улыбаться перед прокатом – дорогого стоит.

Также Медведева поблагодарила Владимира Путина за возможность выступить на Играх.

«Поздравляем с 23 февраля! Хочется поблагодарить всех наших мужчин за поддержку, потому что мы, девушки, без наших мужчины не можем! Также хотелось бы сказать большое спасибо нашему президенту за огромные усилия, за возможность находиться сейчас здесь и поздравлять наших мужчин с праздником!» — сказала она.

Мария Сотскова заняла седьмое место. Итог ее выступления – 134,24 балла за произвольную (это шестой показатель) и 198,10 в сумме.

— Я получила огромное удовольствие от сегодняшнего проката, — сказала спортсменка. — Не все получилось, но атмосфера не передаваемая. Я очень рада здесь находиться.

Мне не удался каскад из трех прыжков, плюс я была слишком зажата. В любом случае это неоценимый опыт. Я больше приобрела здесь, чем потеряла. Пыталась себя перестроить.

Настроиться на короткую программу не удалось, так что приходилось вносить коррективы. Тренер мне сказала: лишних слов говорить не стану, настраивать тоже. Ты сама должна выйти и получить удовольствие, насладиться моментом. Вот я и старалась это сделать.

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