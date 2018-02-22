Сборная России по хоккею сыграет в полуфинале Олимпиады

Хоккей

Полуфиналы мужского турнира

За кого болеть: за «Красную машину»

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Когда: матч сборной России стартует в 10.40 мск, второй полуфинал — в 15.10

В День защитника отечества российские хоккеисты сразятся за финал Олимпиады — как минимум серебро по его итогам подопечные Олега Знарка в случае победы себе гарантируют.

Соперником бригады Павла Дацюка, которых по-прежнему более-менее все считают главными фаворитами этих Игр, станет Чехия — и опаснее оппонента у «Красной машины» на этом турнире еще не было.

В отличие от той же отечественной команды, у коллектива Йозефа Яндача пока что нет поражений в Пхенчхане — сломлены Павлом Францоузом и компанией в Южной Корее уже были в том числе и канадцы.

В пользу России же — помимо, конечно, сверхзвездного по меркам этой Олимпиады состава — говорит убедительность викторий: да, была допущена осечка имени словаков на старте первенства, однако три последующих поединка сборной выиграла с общим счетом 18:3.

В общем, должно быть крайне интересно — причем продлиться здесь все вполне может и до овертайма, и до серии буллитов.

Главное, чтобы успех в итоге остался за россиянами — благо, что исторически наиболее неудобная для команды четвертьфинальная стадия уже преодолена.

Что касается второго полуфинала, то в нем канадцы попытаются остановить сказку немцев, ранее отправивших домой шведов, уже видевших себя в медалях.

Фигурное катание

Женская произвольная программа

За кого болеть: Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова

Когда: 4.00 мск

Если в хоккее российские болельщики еще могут предполагать неприятное развитие событий с непопадание сборной на высшую ступень пьедестала, то вот в женском фигурном катании такое даже помыслить нереально — Евгения Медведева и Алина Загитова попросту испепелили соперниц в короткой программе, и теперь вероятность их проигрыша стремится куда-то к тысячным после нуля.

При этом проиграть кому-то из них все-таки придется — не зарубежным коллегам, конечно, а соотечественнице, тренирующейся у того же тренера.

Пока что ближе к этому, кажется, Евгения, доминировавшая в фигурном катании последние два года

— Алина и располагает очковым преимуществом после короткого проката, и обладает фантастической по своей ценности произвольной программой, при чистом исполнении которой у других вообще не будет шансов.

Также завтра на южнокорейском льду выступит Мария Сотскова, но она уже на медали не претендует — после неудачного короткого проката россиянка идет во второй десятке и теперь рассчитывает разве что на попадание в семерку-восьмерку сильнейших.

Биатлон

Мужская эстафета

За кого болеть: россиян тут нет, поэтому можно поддержать француза Мартена Фуркада, который имеет шанс на завоевание уже четвертого золота Пхенчхана

Когда: 14.15 мск

Самая последняя биатлонная гонка Олимпиады-2018 пройдет без россиян — принять участие в ней они не смогут из-за нехватки спортсменов по всем известным причинам.

Впрочем, поводом пропустить мужскую эстафету это вовсе не является.

Как минимум здесь возможен красивейший сюжет с уже четвертой победой в Пхенчхане за авторством выдающегося француза Мартена Фуркада, не всегда лояльного в отношении российских спортсменов, но от этого не менее великого.

Помешать Мартену совсем уж утяжелить золотую ношу на своей шее вполне могут немцы — там тоже есть свои звезды и лидеры, так что финиш бундестим на первом месте сенсацией явно не станет.

Списывать со счетов нельзя и шведов: скандинавы на этой Олимпиаде едва ли не постоянно «бьют по носу» фаворитов, так почему бы им не сделать последний — наиболее красивый и звонкий — щелчок?

Фристайл

Финал женского ски-кросса

За кого болеть: Виктория Завадовская и Анастасия Чирцова

Когда: 4.00 мск

В пятницу олимпийская чемпионка определиться в ски-кроссе — дисциплине фристайла.

Представлять России здесь будут Виктория Завадовская и Анастасия Чирцова, которые уже находятся в 1/8 финала — осталось лишь обогнать соперниц в парочке заездов, и медаль достанется им.

Правда, и соперницы в дисциплине крайне серьезные — отобрать у них очные заезды будет крайне непросто.

В любом случае, поболеть за наших девушек стоит. Как раз в качестве разогрева перед фигурным катанием.

Конькобежный спорт

Финал 1000 м у мужчин

За кого болеть: на ваш вкус

Когда: 13.00 мск

В конькобежном спорте 23 февраля пройдет финал на дистанции 1000 м у метров, но россиян здесь не будет — отечественных звезд Павла Кулижникова и Дениса Юскова до Игр-2018, напомним, не допустили.

Зато допустили голландцев, которые теперь попросту уничтожают конькобежные трассы, завоевывая медаль за медалью.

Так, вероятно, будет и на 1000 м — главным фаворитом на победу считается ранее уже взявший золото Пхенчаха Кьелд Нейс, опасаться которому нужно в основном лишь соотечественников.

Керлинг

Матч за третье место у мужчин; женские полуфиналы

За кого болеть: за чистый керлинг

Когда: 9.35 и 14.05 мск соответственно

Олимпийский керлинг на этой Олимпиаде принес российским болельщикам смешанные эмоции.

С одной стороны, еще на старте Игр произошло знаменательное событие с завоеванием бронзы Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой в дабл-миксте — первое в истории отечественного керлинга.

С другой — вскоре эту награду отобрали, а женская команда во главе со скипом Викторией Моисеевой неудачно выступила на предварительном раунде, оставшись вдалеке от плей-офф.

Так что теперь остается лишь наблюдать за наиболее успешными сборными: например, в женских полуфиналах Южная Корея — Япония и Швеция — Великобритания.

Или же в мужском утешительном финале с участием швейцарцев и канадцев.

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