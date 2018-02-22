ОКР передал МОК медали керлингистов Крушельницкого и Брызгаловой

Допинг

Еще несколько дней назад российским болельщикам подобное могло привидеться разве что в страшном сне, однако сейчас это все такая же ужасная, но уже реальность — 22 февраля сборная лишилась бронзовой олимпийской медали Пхенчхана из-за допинга.

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Неприятные известия пришли из мира керлинга — пока что не самого «профильного» российского спорта.

Здесь всего девять дней назад случилось знаковое событие: супружеская пара Александр Крушельницкий / Анастасия Брызгалова впервые в истории отечественного керлинга встали на олимпийский пьедестал почета, став третьими в дабл-миксте.

Однако уже вскоре достижение было аннулировано: в организме партнера обнаружили мельдоний, и медаль в итоге пришлось вернуть.

Сам атлет в этой истории не уходит от ответственности. Крушельницкий не скрывает и не увиливает — по его словам, в его организм действительно каким-то образом попал запрещенный препарат, однако намеренно он его не принимал.

Биатлон

Для российского биатлона Олимпиада-2018 уже закончена (как известно, неутешительно), однако иностранные коллеги Антона Бабикова, Татьяны Акимовой, Ульяны Кайшевой и Матвея Елисеева в Южной Корее еще продолжают соревноваться.

В отчетный день в рамках Игр в Пхенчхана прошла женская эстафета, где на пьедестал попали сразу две не чужие России команды — первыми в гонке стали белорусские спортсменки во главе с Дарьей Домрачевой, тогда как серебро досталось шведкам, то есть подопечным экс-тренера отечественной сборной Вольфганга Пихлера.

Третьими призерами стали француженки.

Решила все, как это обычно и бывает в подобных состязаниях, стрельба — ни белоруски, ни представительницы Швеции и Франции штрафные круги в этот вечер не бежали, тогда как их главные соперницы, как говорится, «застрелились».

Домрачева, трехкратная чемпионка Сочи, на этой Олимпиаде до этого дня оставалась без золотых медалей (в ее активе значилось лишь серебро масс-старта), да и при передаче эстафеты (бежала спортсменка последней) Белоруссия не была даже в тройке, однако супруга легендарного Уле-Эйнара Бьорндалена справилась и с оппонентками, и с погодой, в конце концов прибыв к финишу первой.

Хоккей

В еще одном примечательном медальном событии четверга встречались сборные США и Канады — два «космоса» мирового женского хоккея, которым в очередной раз предстояло определить олимпийского чемпиона.

Статистика до старта финального матча говорила в пользу «кленовых листьев» — на их счету было четыре золота Игр, тогда как «звездно-полосатые» владели лишь одной наградой высшей пробы.

При этом многие эксперты отмечали, что в последние годы американки сделали серьезные рывок и теперь готовы на равных бороться с теми за чемпионский титул.

Несколько настораживал здесь исход матча группового этапа, в котором победа со счетом 2:1 досталась родоначальницам хоккея.

Достаточно близко к повторению этого результата было и в поединке за золото: открыв счет в самой концовке первого периода, американки неудачно провели вторую двадцатиминутку, пропустив в ее ходе две безответные шайбы, после чего еще долгое время пребывали в статусе отстающих.

Спасла ситуацию Моника Ламуре-Морандо, на 54-й минуте игры все же сумевшая восстановить паритет.

В итоге решалось все уже в послематчевой буллитной серии, в котором успех оказался на стороне США.

Таким образом, канадки впервые с 1998 года остались без олимпийского золота, уступив его соседкам.

Шорт-трек

В шорт-треке в четверг разыгрывались сразу три комплекта наград — у мужчин на 500 м, у женщин на 1000 м, а также в мужской эстафете.

У россиян к отчетному дню в этих дисциплинах осталось всего лишь два представителя — Александр Шульгинов и Екатерина Ефременкова.

Однако добраться до решающих стадий им не удалось: оба спортсмена выбыли в четвертьфинале. Чемпионами на их дистанциях стали соответственно китаец У Дацзин и голландка Сюзанн Схултинг.

А вот для кого 22 февраля получилось по-настоящему удачным и историческим, так это для венгерских шорт-трекистов — в эстафете достаточно неожиданно первенствовали спортсмены именно этой страны во главе с братьями Лю Шаоанем и Шаолинем Шандором Лю.

Ранее сборная Венгрии никогда не побеждала на зимних Олимпиадах.

Горные лыжи

Богаты на медали были и горные лыжи, где в четверг определялись олимпийские чемпионы в мужском слаломе и женской суперкомбинации.

И если в женском турнире представительниц сборной России не было (победила там, к слову, швейцарка Мишель Жизен, обошедшая и американскую чемпионку Пхенчхана в гигантском слаломе Микаэлу Шиффрин, и ее соотечественницу Линдси Вонн, рекордсменку Кубка мира), то вот в мужском состязании россияне могли поболеть за Ивана Кузнецова и Александра Хорошилова, несколько лет назад искрившего на КМ.

К сожалению, в этот раз ему успешное выступление не удалось — Александр стал лишь 17-м, тогда как его партнер по сборной выбыл после первой попытки.

Победил в этой дисциплине Андре Мюрер, на триумф которого ставили далеко не все — куда очевиднее казалось золото австрийца Марселя Хиршера, двукратного чемпиона ОИ-2018, однако он вовсе остался без наград.

Лыжное двоеборье

В лыжном двоеборье также разыгрывались медали: в четверг здесь проходил мужской командный турнир, триумфаторами которого стали немцы, поделившие пьедестал с серебряными норвежцами и австрийцами.

Россияне в данном соревнования не участвовали — причем не из-за допинговых санкций, а из-за нехватки двоеборцев.

Сноуборд / Фристайл

Сноуборд порадовал своих поклонников медальной битвой в женском биг-эйре, выиграла которую австрийка Анна Гассер. Серебро и бронза достались американке Джейми Андерсон и новозеландке Зои Садовски-Синнотт.

Попал на пьедестал представитель Новой Зеландии в отчетный день и во фристайле — в мужском хаф-пайпе третьим стал Нико Портеус (золото досталось американцу Дэвиду Уайзу, доминировавшему и в Сочи).

В ходе нескольких часов сборная Новой Зеландии завоевала свои вторую и третью медали зимних Олимпиад в истории. Перерыв между первой и второй был несколько большим — продлился он 26 лет.

Керлинг

В мужском турнире керлингистов, где представителей России не числилось изначально, состоялись дополнительные матчи предварительного раунда и полуфиналы — по их итогам в решающий матч первенства пробились шведы и американцы, одолевшие соответственно швейцарцев и канадцев.

Медальный зачет

Сборная России по итогам четверга не только не приобрела в медалях, но и потеряла — как уже было сказано, отобрали бронзу керлингистов.

Таким образом, на данный момент отечественная команда занимает в медальном зачете Олимпиады-2018 общее 21-е место, имея в активе четыре серебряные и восемь бронзовых наград. Лидируют по-прежнему норвежцы — у них 35 медалей (13-12-10).

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