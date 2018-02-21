Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пхенчхане‍

Россия — Норвегия — 6:1

Очевидно, что с наибольшим трепетом российские болельщики ждали в среду матч отечественной сборной против норвежцев — все факторы здесь говорили в пользу легкой победы подопечных Олега Знарка, однако еще живы были в памяти неприятные воспоминания от стартового фиаско имени словаков, из-за чего с бравадными преждевременными выводами никто особо не торопился.

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К счастью, повторения словацкого ужаса в четвертьфинале не случилось: еще по заключительном матчам предварительного раунда было понятно, что россияне сделали серьезные выводы после пока что единственного поражения на Олимпиаде, сильно добавив, в первую очередь, в собранности и мотивации.

И при таких вводных у норвежцев, в группе проигравших всем соперникам, конечно, не было ни шанса:

те, к слову, и в 1/4 финала пробились лишь благодаря тотальной расхлябанности словенцев (2:1 ОТ), которым они сильно уступали по грозности состава.

А уж с россиянами по именам и мастерству спорить не могли и близко — помочь им получить путевку в полуфинал тут могли только полное нежелание «Красной машины» играть в хоккей, которого, как уже было сказано, не произошло.

Все ясно в поединке стало еще в первом периоде — в его ходе фавориты достаточно легко забросили три безответные шайбы, посадив на скамейку запасных норвежского вратаря Ларса Хеугена,

потерявшего в ходе двадцатиминутки контактную линзу (впоследствии была выброшена и вторая), что явно не улучшило его игру на «ленточке».

Создав себе небольшие трудности на старте второй трети встречи (в результате пары удалений соперникам удалось сократить отставание), россияне до следующего большого перерыва сподобились еще на два гола, окончательно уничтожив и без того мизерные шансы скандинавов на возвращение.

Третий период уже был пустой формальностью, однако и его Павел Дацюк и компания на всякий случай выиграли, поставив тем самым красивую точку в единственном олимпийском четвертьфинале, в котором было все, кроме борьбы.

Чехия — США — 3:2 ПБ

Соперник России по полуфиналу Игр-2018 определялся в матче между чехами и американцами: первые на групповом этапе одержали три победы из трех (в том числе и над канадцами), тогда как их соперники финишировали в квартете лишь третьими, разгромно уступив в последнем туре россиянам (0:4).

Чуть подправила моральное состояние «звездно-полосатых» в преддверии битвы с Чехией их уверенная победа на стадии 1/8 финала, где США уже во второй раз на этой Олимпиаде разобрались со словаками (5:1).

В свою очередь чехи хоть и подходили к поединку с американцами с тремя викториями в активе, но при тщательном рассмотрении не казались такой уж грозной силой — в группе команде удавались лишь тяжелые победы, будь их соперником хоть те же «кленовые листья», хоть южнокорейцы.

Повторилась история и в четвертьфинале: в крайне упорной борьбе успешнее были подопечные Йозефа Яндача.

При этом первыми пропустили именно они. Уже на седьмой минуте счет удалось открыть Райану Донато — лучший снайпер американцев оставил не у дел голкипера соперников Павла Францоуза, на клубном уровне выступающего за челябинский «Трактор», неприятным «выстрелом» из зоны вбрасывания.

Чехи, однако, ответили на это достаточно оперативно: счет стал равным усилиями представителя хабаровского «Амура» Яна Коларжа еще до окончания первого периода.

А уже вскоре европейцы и вовсе вышли вперед. На экваторе матча в неприятное положение «звездно-полосатых» поставил еще один представитель КХЛ — Томаш Кундратек из нижегородского «Торпедо».

При этом всего спустя две минуты на табло вновь воцарилось равенство: забил бывший партнер Ильи Ковальчука по «Атланте» Джим Слэйтер.

На этом с заброшенными шайбами с игры в матче было закончено: больше забить команды не смогли ни в оставшиеся 30 «обязательных» минут, ни в ходе овертайма.

Решалось все в итоге в «лотерее», главным героем которой стал Францоуз, отразивший все попытки оппонентов. Победный буллит на свой счет записал Петр Коукал.

Любопытно, что чехам удалось отомстить американцам за Сочи-2014 — там соперники тоже играли в четвертьфинале, однако успеха тогда достигли «звездно-полосатые» (5:2).

А вот кому отомстить в ближайшее время уже не удастся, так это наставнику США Тони Гранато — специалист, вероятно, с особым предвкушением ждал полуфинальной битвы с Россией и, в частности, со Знарком, недавно столь вероломно использовавшим сильнейшую спецбригаду большинства при крупном преимуществе, однако шанса на отмщение так и не получил.

Канада — Финляндия — 1:0

Самая богатая и многообещающая вывеска всей четвертьфинальной стадии в реальности не подарила своим зрителям ни града голов, ни множества красивых атакующих моментов, зато оказалась крайне щедрой на борьбу и непримиримый хоккей.

На протяжении двух периодов счет здесь оставался нулевым, и лишь на самом старте третьего чаша весов качнулась — после выигранного вбрасывания в зоне соперников шайба досталась Максиму Норо, и уже спустя секунду оказалась в воротах питерского армейца Микко Коскинена.

Времени на ответный гол у финнов было достаточно, однако забить «засушливым» канадцам они так и не сумели — «кленовые листья» хладнокровно выставили в своих владениях непроходимую оборонительную стену, справиться с которой европейцы, несмотря на все старания, не смогли.

Стоит также отметить, что по итогам матча с Финляндией серия канадцев без пропущенных шайб с игры на Олимпиаде достигла 164 минут — не прервали ее пока что ни серьезные соперники, ни вынужденные замены голкиперов.

Германия — Швеция — 4:3 ОТ

На данный момент главная сенсация всего олимпийского турнира случилась в матче с участием шведов, одних из главных фаворитов Пхенчхана-2018.

Считалось, что у немцев, привезших в Южную Корею состав из представителей исключительно национального первенства, нет шансов против скандинавов, каждая из линий которых смотрелась куда более грозно и впечатляюще.

Под серьезные сомнения такие расклады, впрочем, попали уже по итогам первого периода — в его ходе Германия дважды пробила Виктора Фаста, тем самым показав, что так просто претенденты на олимпийское золото в полуфинал не попадут.

Еще одно доказательство серьезности намерений андердога случилось уже ближе к наступлению экватора третьей двадцатиминутки — шведы довели разрыв до минимального и уже, казалось, готовы были начать «удушение» оппонентов, однако тут же получили третью.

Любопытно, но и этот гол не смутил скандинавов — и уже всего через три минуты на табло загорелся равный счет, с которым команды впоследствии отправились в овертайм.

В итоге главное чудо вечера случилось именно в дополнительное время: немцы в его ходе не стали отсиживаться в обороне и уже на 90 секунде экстра-периода забросили победную шайбу.

Успех Германии принес Патрик Раймер, приблизивший национальную команду к повторению главного олимпийского достижения в истории сборной — бронзы Инсбрука, случившейся еще в далеком 1976-м.

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