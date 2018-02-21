Эксперт: у сборной России не должно быть проблем в матче с Чехией

— Как оцениваете выступление российской команды, которая сегодня вышла в полуфинал Олимпийских игр впервые за 12 лет?

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Сергей Шепелев: Честно говоря, я не был удивлен такому результату — отечественные спортсмены одни из первых кандидатов на Олимпийское золото.

Андрей Разин: Когда наши ребята настроены, когда понимают, что вся страна за них болеет, когда для каждого из них это, возможно, единственный случай выиграть золотую медаль — они выходят собранными с первых минут и до последних.

Ребята старались не потерять свою игру, как это говорится в хоккейном мире. После поражения от Словакии они нашли ее и стараются не потерять до конца турнира.

— В полуфинале сборная России встретится с чехами, пока что в Пхенчхане только лишь выигрывающими. Насколько они опасные соперники для россиян?

С. Ш.: Чехи — опытная команда. У них много играющих хоккеистов, которые в свое время выступали в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), но их вполне реально обыграть.

А. Р.: В сборной Чехии играют великие хоккеисты, но они остались уже в прошлом, осталось только Яромира Ягра к ним добавить. Они хорошие хоккеисты, умеют играть в пас, но это уже не тот уровень, который можно было бы предложить нашей сборной, чтобы побороться с ними. Я думаю, что проблем не должно быть никаких, мы сейчас и бежим идеально, и разыгрываем большинство идеально.

Единственное, что чехи — противная команда, которая будет провоцировать, «плакаться» судьям, из года в год они играют по счету. Нужно начать хорошо и не дать им повести. Сыграют наши в настоящий мужской хоккей — и проблем не будет.

— Насколько просто будет переключиться с достаточно проходных норвежцев на более сильных чехов?

С. Ш.: Наши спортсмены с чехами каждый год играют на Евротурах, они знают эту команду и знают, как против нее играть.

Не должно каких-то особых преимуществ быть у шведов, у финнов, или у тех же самых чехов.

А. Р.: Чехи не такие уж сильные, они играли 2:1 против Кореи. И если бы не пустые ворота швейцарцев (4:1) — тоже сложно сказать, что было бы. Вничью с канадцами в основное время сыграли (3:2 ПБ), вничью с американцами (3:2 ПБ). Они такие же, как норвежцы, может быть, чуть-чуть сильнее или наглее.

— В матче с норвежцами подопечные Знарка трижды реализовали большинство. Можно ли говорить, что россияне наконец-то наладили этот компонент игры? Или же здесь просто сказался общий уровень соперников?

С. Ш.: Я думаю, улучшили игру, потому что в первых трех матчах было не очень хорошее качество реализации, значит — налаживается игра в большинстве, это хорошая тенденция перед борьбой с серьезными соперниками. Это большинство будет многое решать.

А. Р.: Россияне почувствовали большинство. Если в первой игре вообще ничего не получалось, то во второй — сделали перестановки. На то у нас и тренер сборной, который сильнейший тренер в нашем чемпионате. Знарок вместе со своим штабом это все увидел и создал две бригады большинства, были произведены перестроения. Попробовали — пошло.

У нас очень хорошо ходит шайба, а когда шайба ходит — никакой соперник за ней успевать не будет, тем более старые чехи.

— В женском хоккее россиянки сегодня проиграли в матче за третье место финкам (2:3), став четвертыми — лучший результат команды в истории. Говорит ли это о том, что Россия врывается в женскую хоккейную элиту и вскоре будет рассчитывать на еще более высокие места?

С. Ш.: По крайней мере — наш женский хоккей все же развивается. Перед этим российские спортсменки завоевывали бронзовые медали на чемпионате мира: с европейскими командами — чехами и финнами — уже могут биться на равных.

Но, к сожалению, до американской серии нам еще далеко.

А. Р.: У нас женский хоккей в зачаточном состоянии, я вижу это по детском спорту. Прогресс есть, но мы двигаемся семимильными шагами.

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