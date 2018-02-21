Лыжники Спицов и Большунов выиграли серебро в командном спринте

Фигурное катание

В 12-й день Олимпийских игр в Пхенчхане началось то, чего так ждали все российские болельщики — соревнования по женскому одиночному катанию, где Россия справедливо рассчитывает взять золото и серебро.

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То, что увидели зрители на арене «Каннын» превзошло все мыслимые и немыслимые ожидания. Россиянки Евгения Медведева и Алина Загитова сцепились в короткой программе в борьбе за лидерство, позабыв про все и всех.

Рекорды мира падали один за другим, и обе спортсменки уверенно оторвались от ближайших преследовательниц.

Сначала двукратная чемпионка мира Медведева побила свой же мировой рекорд в короткой программе, установленный в командных соревнованиях, и получила от судей 81,61 балла. Но следом Загитова превзошла этот результат и установила новое мировое достижение — 82,92. Спортсменок разделили всего 1,31 балла. Как и на недавнем чемпионате Европы в Москве Медведева получила чуть больше за компоненты, а Загитова превзошла свою соотечественницу в элементах.

Стоит также отметить, что

Медведева последовала принципу Загитовой и перенесла все прыжковые элементы на вторую часть программы, за которые получила автоматическую надбавку в 10%.

Любопытно, что базовая стоимость программы Загитовой всего на 1,87 балла выше, так что соперницы выступили в почти одинаково.

Большого уважения заслуживает Кейтлин Осмонд, завершившая короткую программу на третьем месте. Канадская фигуристка установила личный рекорд 78,87 и сделала большую заявку на бронзовую медаль. Японка Сатоко Мияхара оказалась четвертой с отставанием почти в три балла от Осмонд.

Третья российская участница Мария Сотскова к сожалению сорвала свою программу. Она упала на первом же прыжке — тройном лутце, а затем судьи заметили явный недокрут на каскаде тройной флип — тройной тулуп. В итоге Сотскова оказалась на 12-й позиции с суммой 63,86 балла.

Лыжные гонки

К медалям в лыжных гонках российские болельщики уже привыкли, и в очередной соревновательный день в этом виде спорта российские лыжники своих поклонников не подвели.

Однако максимальный план выполнить не получилось. Воодушевленные болельщики ждали награды в командном спринте, как у мужчин, так и у женщин, но в этот раз Наталья Непряева и Юлия Белорукова не попали в призы.

Вмешался несчастный случай — на пятом круге у Непряевой сломалась лыжа, и команда России потеряла слишком много времени, из-за чего пришла к финишу девятой.

Зато Денис Спицов и Александр Большунов выступили во всем блеске. Они уверенно прошли в финал, где боролись за золото с могучими норвежцами. Но на предпоследнем этапе опыт и класс викингов все же сказался, и феноменальный Йоханнес Клэбо ушел на финальный круг с небольшим отрывом от Большунова, который спокойно сохранил до самого конца гонки.

Александру в свою очередь пришлось побороться за серебро с французом, но за 20 метров до финиша стало ясно, что Ришар Жуве не опередит российского лыжника.

В лыжах осталось провести только две гонки — на 50 км у мужчин, и на 30 — у женщин. Они состоятся 24 и 25 февраля, соответственно.

Хоккей

В олимпийских хоккейных турнирах наступили решающие стадии. Мужская сборная России сыграла в четвертьфинале с командой Норвегии, а женщины боролись с Финляндией за бронзовые медали.

Россиянки навязали финкам настоящую битву, дважды сокращая отставание в счете до минимума, однако в итоге бронзу завоевала Финляндия, победив Россию со счетом 3:2.

Совершенно иначе протекал матч у мужчин.

Российская сборная намного превосходит в классе норвежцев, что и наглядно доказала, разгромив соперников со счетом 6:1.

Интересно, что лидеры российской атаки Илья Ковальчук и Кирилл Капризов в этой встрече совершили лишь по одной результативной передаче, а шайбы забрасывали другие игроки. Голами отметились Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин. Три шайбы были заброшены в большинстве.

В полуфинале россияне сыграют с командой Чехии, обыгравшей США по буллитам, в пятницу, 23 февраля.

Фристайл

Дисциплина ски-кросс для российского фристайла считается не самой сильной. Все-таки у нас в стране лучше развиты могул и акробатика. Однако здесь случилась более чем приятная неожиданность.

Российский спортсмен Сергей Ридзик выиграл бронзовую олимпийскую медаль.

В финале спуске Ридзик упал в столкновении с канадцем Кевином Друри, однако поднялся и смог завершить дистанцию, а канадец не дошел до финиша. Золото выиграл еще один представитель «кленовых» Брэйди Лемэн, а серберо завоевал швейцарец Марк Бишофбергер.

Другие виды

В бобслее завершили соревнования женщины. В экипажах-двойках победу одержала команда Германии, второй результат по сумме четырех спусков показали американки, а тройку сильнейших замкнула Канада.

Россиянки Надежда Сергеева и Александра Родионова изначально не претендовали на высокие места оказались на 12-м и 17-м местах соответственно.

Сборная России по керлингу проиграла оба последних матча. Сначала команда Виктории Моисеевой с разгромным счетом 2:11 уступила победительницам группового этапа кореянкам, а вечером в упорной борьбе оказались чуть слабее канадок — 8:9.

В итоге российская команда завершила олимпийский турнир по керлингу на предпоследнем месте всего с двумя победами.

В горных лыжах девушки соревновались в скоростном спуске. Олимпийское золото выиграла итальянка София Годжа, серебряную медаль завоевала Рагнхильд Мовинкель из Норвегии, а бронзу — знаменитая американка Линдси Вонн — олимпийская чемпионка Ванкувера и победительница 81 этапа Кубка мира.

В конькобежном спорте состоялись командные гонки преследования у женщин и мужчин. Среди женщин первенствовало трио из Японии, опередившее в финале команду Голландии с олимпийским рекордом. Бронза досталась американкам.

У мужчин равных не было норвежцам, которые к всеобщему разочарованию на трибунах обошли в финале команду Южной Кореи. Бронзовые медали выиграли представители Голландии.

Медальный зачет

В неофициальном медальнос зачете продолжается упорная борьба за первое место между Норвегий и Германией. Викинги пока идут на первой позиции (13-11-9), немцы — на второй (12-7-5), а тройку замыкает Канада (9-5-7).

Россияне добавили в свою копилку серебро в лыжах и бронзу в фристайле (0-4-9), но остались на 20-м месте из-за отсутствия наград высшего достоинства.

По общему количеству наград (13) Россия опустилась на седьмое место.

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