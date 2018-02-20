Крушельницкий отрицает намеренное употребление мельдония‍

Лыжные гонки
Командный спринт, мужчины и женщины
За кого болеть: Денис Спицов, Александр Большунов, Юлия Белорукова, Наталья Непряева.
Когда: 11.00 мск — мужчины, 13.00 мск — женщины.
Российские болельщики соскучились по лыжным гонкам. Сейчас это самый популярный и любимый вид спорта в стране, а недавние юниоры стали народными любимцами. Теперь уже можно смело заявлять, что в каждом без исключения виде у россиян шансы на медали есть.
Так будет и в командном спринте, как у женщин, так и у мужчин.
Сначала медали разыграют мужчины, где российский дуэт представят Денис Спицов и Александр Большунов.
Без всякого преувеличения этот состав можно назвать настоящей дрим-тим.
Оба спортсмена выиграли по бронзе в разделке на 15 км и спринте классическим стилем, а затем взяли серебро эстафеты.
Спицов будет идти нечетные этапы, соответственно Большунов, заявленные на четные, будут финишером команды, и лучшего даже придумать невозможно. Денис проявил себя на Играх, как великолепный мастер конькового хода, но не всегда лучшим образом справлялся на финише. Например, в эстафете на последнем этапе Спицов прозевал рывок норвежца Йоханнеса Клэбо и проиграл ему более девяти секунд.
Поэтому именно Большунов, не раз поднимавшийся на подиумы Кубка мира, постарается взять реванш у Клэбо на финишной прямой за поражение в индивидуальном спринте.
Норвежец с самого начала олимпийского сезона зарекомендовал себя лучшим финишером мира, но если кто и может побороться в спринте с Клэбо, то это наш молодой лыжник.
Команда девушек также выглядит впечатляющей — Юлия Белорукова и Наталья Непряева отлично зарекомендовали себя на Олимпийских играх, выиграв бронзу в эстафете, и финишировав третьей и четвертой в индивидуальном спринте.
Однако немного смущает то обстоятельство, что командный спринт пройдет в коньковом стиле, а Белорукова с Непряевой показали высший класс в классическом. И даже в эстафете девушек поставили на классические этапы.
Хоккей
Мужчины, 1/4 финала; женщины, матч за третье место
За кого болеть: Мужская и женская сборные России.
Когда: 10.40 мск.
Обидно, что олимпийское расписание составлено таким образом, что оба важнейших для российских болельщиков хоккейных матча пройдут в одно время. В 10.40 по московскому времени стартуют и мужской четвертьфинал Россия — Норвегия, и матч за третье место у женщин Россия — Финляндия. Придется разрываться, но следить надо за обеими играми.
Российские хоккеистки впервые в истории сыграют в матче за третье место, и имеют шанс завоевать долгожданные олимпийские медали.
Это действительно большое достижение для российского женского хоккея, и о разгромных поражениях от Канады и США стоит забыть. Все-таки разница в классе между североамериканками и всем остальным миром пока слишком велика.
Однако на групповом этапе россиянки сыграли и с командой Финляндии, и этот результат следует принять во внимание. Россия проиграла северным соседям со счетом 1:5, и такой исход групповой встречи настораживает.
Но если наши девушки продемонстрируют такой же самоотверженный хоккей, как и в полуфинале с Канадой, то у России будут все возможности выиграть бронзу.
Подопечные Олега Знарка проведут свой первый матч навылет, но больших задач перед ними сборная Норвегии поставить не сможет. Разница в классе команд очевидна, а ошибок, допущенных в игре со Словакией, россияне уже не повторят.
Фигурное катание
Женщины, короткая программа
За кого болеть: Евгений Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова.
Когда: 04.00 мск.
Уж в этом виде фигурного катания российские болельщики не сомневаются.
Вероятность золота в женском одиночном катании стремится к 100%.
Сразу две россиянки — Евгения Медведева и Алина Загитова — будут бороться за победу, и это с самого начала Игр остается одной из главных интриг в фигурном катании.
В короткой программе медали не разыгрываются, однако следить за выступлениями Медведевой и Загитовой все поклонники этого вида спорта будут, не отрывая глаз.
Напомним, что в командном соревновании выступили обе претендентки на золото — Медведева прокатала короткую программу, а Загитова — произвольную. Евгения уже успела установить мировой рекорд, продемонстрировав тем самым, что не намерена уступать своей главной конкурентке, как это было на чемпионате Европы.
Загитова также показала великолепную форму в произвольной программе, но рекорд Медведевой годовой давности побить не смогла.
Третья российская участница Мария Сотскова поведет борьбу за бронзу, но соперницы у нее непростые.
Это и итальянка Каролина Костнер, и канадка Кейтлин Осмонд, и японка Сатоко Мияхара.
Керлинг
Женщины, групповой этап
За кого болеть: Сборная России.
Когда: 03.05 и 14.05 мск.
Российская женская сборная по керлингу потеряла шансы на выход в полуфинал и борьбу за медали. Тем не менее, Виктория Моисеева и ее команда постараются не ударить в грязь лицом в последний для них соревновательный день Олимпийских игр. Девушки проведут два матча. Сначала с Южной Кореей, а затем с Канадой.
Надо признать, что на этих играх традиционно мощные канадки выступили крайне слабо и опережают Россию всего лишь на одну победу, а кореянки наоборот лидируют в групповом турнире, потерпев поражение лишь в одном матче.
Постараться выиграть две оставшиеся встречи — дело принципа, поэтому команда Моисеевой не будет статистом.
Как бы болельщики не старались сконцентрироваться на спортивной составляющей керлинга, но главной темой в этом виде спорта, увы, остается положительный допинг-тест Александра Крушельницкого на мельдоний.
Проба B дала положительный результат, спортсмену грозит двухлетняя дисквалификация и лишение бронзовой олимпийской медали Пхенчхана. Сказано уже много слов, сам Крушельницкий выступил с заявлением, в котором отверг умышленное использование препарата, но теперь каждый день будут появляться новости о спортсмене и заявления Федерации керлинга России.
Изначально слушание дела в Спортивном арбитражном суде (CAS) было назначено на 22 февраля, но позднее эту дату отменили, и пока неизвестно, когда CAS будет рассматривать случай Крушельницкого.
Фристайл
Мужчины, ски-кросс
За кого болеть: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Егор Коротков, Семен Денщиков.
Когда: 05.00 мск.
Очень бы хотелось медального сюрприза в не самой характерной для россиян дисциплине фристайла — ски-кроссе. Но основание для оптимизма есть. Имя ему Сергей Ридзик, который за два месяца до Олимпиады одержал первую в карьере победу на этапе Кубка мира. Случилось это в австрийском Монтафоне.
Ридзик почувствовал победу на вкус, и почему бы ему не повторить успех на Олимпиаде?
Другие виды
В остальных видах спорта у россиян шансов побороться за призы не будет.
Женщины пройдут третий и четвертый спуски в бобслее, но экипажи Александры Родионовой и Надежды Сергеевой занимают 14-е и 17-е места после двух попыток. Борьбу за золото поведут немецкая и американская двойки, которые разделяют всего лишь 0,09 секунды.
В горных лыжах девушки примут участие в скоростном спуске, и легендарная американка Линдси Вонн еще раз постарается взять олимпийское золото после неудачи в супергиганте.
В конькобежном спорте состоятся решающие забеги в командной гонке преследования, но из-за решения МОК, российскому тренерскому штабу не удалось собрать ни мужскую, ни женскую команды.
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