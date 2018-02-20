Крушельницкий отрицает намеренное употребление мельдония‍

Лыжные гонки

Командный спринт, мужчины и женщины

За кого болеть: Денис Спицов, Александр Большунов, Юлия Белорукова, Наталья Непряева.

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Когда: 11.00 мск — мужчины, 13.00 мск — женщины.

Российские болельщики соскучились по лыжным гонкам. Сейчас это самый популярный и любимый вид спорта в стране, а недавние юниоры стали народными любимцами. Теперь уже можно смело заявлять, что в каждом без исключения виде у россиян шансы на медали есть.

Так будет и в командном спринте, как у женщин, так и у мужчин.

Сначала медали разыграют мужчины, где российский дуэт представят Денис Спицов и Александр Большунов.

Без всякого преувеличения этот состав можно назвать настоящей дрим-тим.

Оба спортсмена выиграли по бронзе в разделке на 15 км и спринте классическим стилем, а затем взяли серебро эстафеты.

Спицов будет идти нечетные этапы, соответственно Большунов, заявленные на четные, будут финишером команды, и лучшего даже придумать невозможно. Денис проявил себя на Играх, как великолепный мастер конькового хода, но не всегда лучшим образом справлялся на финише. Например, в эстафете на последнем этапе Спицов прозевал рывок норвежца Йоханнеса Клэбо и проиграл ему более девяти секунд.

Поэтому именно Большунов, не раз поднимавшийся на подиумы Кубка мира, постарается взять реванш у Клэбо на финишной прямой за поражение в индивидуальном спринте.

Норвежец с самого начала олимпийского сезона зарекомендовал себя лучшим финишером мира, но если кто и может побороться в спринте с Клэбо, то это наш молодой лыжник.

Команда девушек также выглядит впечатляющей — Юлия Белорукова и Наталья Непряева отлично зарекомендовали себя на Олимпийских играх, выиграв бронзу в эстафете, и финишировав третьей и четвертой в индивидуальном спринте.

Однако немного смущает то обстоятельство, что командный спринт пройдет в коньковом стиле, а Белорукова с Непряевой показали высший класс в классическом. И даже в эстафете девушек поставили на классические этапы.

Хоккей

Мужчины, 1/4 финала; женщины, матч за третье место

За кого болеть: Мужская и женская сборные России.

Когда: 10.40 мск.

Обидно, что олимпийское расписание составлено таким образом, что оба важнейших для российских болельщиков хоккейных матча пройдут в одно время. В 10.40 по московскому времени стартуют и мужской четвертьфинал Россия — Норвегия, и матч за третье место у женщин Россия — Финляндия. Придется разрываться, но следить надо за обеими играми.

Российские хоккеистки впервые в истории сыграют в матче за третье место, и имеют шанс завоевать долгожданные олимпийские медали.

Это действительно большое достижение для российского женского хоккея, и о разгромных поражениях от Канады и США стоит забыть. Все-таки разница в классе между североамериканками и всем остальным миром пока слишком велика.

Однако на групповом этапе россиянки сыграли и с командой Финляндии, и этот результат следует принять во внимание. Россия проиграла северным соседям со счетом 1:5, и такой исход групповой встречи настораживает.

Но если наши девушки продемонстрируют такой же самоотверженный хоккей, как и в полуфинале с Канадой, то у России будут все возможности выиграть бронзу.

Подопечные Олега Знарка проведут свой первый матч навылет, но больших задач перед ними сборная Норвегии поставить не сможет. Разница в классе команд очевидна, а ошибок, допущенных в игре со Словакией, россияне уже не повторят.

Фигурное катание

Женщины, короткая программа

За кого болеть: Евгений Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова.

Когда: 04.00 мск.

Уж в этом виде фигурного катания российские болельщики не сомневаются.

Вероятность золота в женском одиночном катании стремится к 100%.

Сразу две россиянки — Евгения Медведева и Алина Загитова — будут бороться за победу, и это с самого начала Игр остается одной из главных интриг в фигурном катании.

В короткой программе медали не разыгрываются, однако следить за выступлениями Медведевой и Загитовой все поклонники этого вида спорта будут, не отрывая глаз.

Напомним, что в командном соревновании выступили обе претендентки на золото — Медведева прокатала короткую программу, а Загитова — произвольную. Евгения уже успела установить мировой рекорд, продемонстрировав тем самым, что не намерена уступать своей главной конкурентке, как это было на чемпионате Европы.

Загитова также показала великолепную форму в произвольной программе, но рекорд Медведевой годовой давности побить не смогла.

Третья российская участница Мария Сотскова поведет борьбу за бронзу, но соперницы у нее непростые.

Это и итальянка Каролина Костнер, и канадка Кейтлин Осмонд, и японка Сатоко Мияхара.

Керлинг

Женщины, групповой этап

За кого болеть: Сборная России.

Когда: 03.05 и 14.05 мск.

Российская женская сборная по керлингу потеряла шансы на выход в полуфинал и борьбу за медали. Тем не менее, Виктория Моисеева и ее команда постараются не ударить в грязь лицом в последний для них соревновательный день Олимпийских игр. Девушки проведут два матча. Сначала с Южной Кореей, а затем с Канадой.

Надо признать, что на этих играх традиционно мощные канадки выступили крайне слабо и опережают Россию всего лишь на одну победу, а кореянки наоборот лидируют в групповом турнире, потерпев поражение лишь в одном матче.

Постараться выиграть две оставшиеся встречи — дело принципа, поэтому команда Моисеевой не будет статистом.

Как бы болельщики не старались сконцентрироваться на спортивной составляющей керлинга, но главной темой в этом виде спорта, увы, остается положительный допинг-тест Александра Крушельницкого на мельдоний.

Проба B дала положительный результат, спортсмену грозит двухлетняя дисквалификация и лишение бронзовой олимпийской медали Пхенчхана. Сказано уже много слов, сам Крушельницкий выступил с заявлением, в котором отверг умышленное использование препарата, но теперь каждый день будут появляться новости о спортсмене и заявления Федерации керлинга России.

Изначально слушание дела в Спортивном арбитражном суде (CAS) было назначено на 22 февраля, но позднее эту дату отменили, и пока неизвестно, когда CAS будет рассматривать случай Крушельницкого.

Фристайл

Мужчины, ски-кросс

За кого болеть: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Егор Коротков, Семен Денщиков.

Когда: 05.00 мск.

Очень бы хотелось медального сюрприза в не самой характерной для россиян дисциплине фристайла — ски-кроссе. Но основание для оптимизма есть. Имя ему Сергей Ридзик, который за два месяца до Олимпиады одержал первую в карьере победу на этапе Кубка мира. Случилось это в австрийском Монтафоне.

Ридзик почувствовал победу на вкус, и почему бы ему не повторить успех на Олимпиаде?

Другие виды

В остальных видах спорта у россиян шансов побороться за призы не будет.

Женщины пройдут третий и четвертый спуски в бобслее, но экипажи Александры Родионовой и Надежды Сергеевой занимают 14-е и 17-е места после двух попыток. Борьбу за золото поведут немецкая и американская двойки, которые разделяют всего лишь 0,09 секунды.

В горных лыжах девушки примут участие в скоростном спуске, и легендарная американка Линдси Вонн еще раз постарается взять олимпийское золото после неудачи в супергиганте.

В конькобежном спорте состоятся решающие забеги в командной гонке преследования, но из-за решения МОК, российскому тренерскому штабу не удалось собрать ни мужскую, ни женскую команды.

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