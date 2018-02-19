WADA отрицает причастность к срыву тренировки Загитовой на Играх-2018‍

Фигурное катание

В понедельник на Олимпиаде-2018 состоялись очередные сражения фигуристов. В «Ледовом зале Кенпхо» на этот раз проходила короткая программа у танцоров, и Россию здесь представляли две пары — Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

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В отсутствие пары Александра Степанова / Иван Букин, которую на Игры в Пхенчхан почему-то не пригласил Международный олимпийский комитет (МОК), главные надежды российских болельщиков были связаны с Бобровой и Соловьевым, ранее в командном турнире — 2018 взявшими серебро (в Сочи у них в этой дисциплине было золото).

При этом ожидалось, что побороться спортсмены смогут лишь за бронзу — незыблемыми казались позиции канадцев Тессы Вирту и Скотта Мойра, а также французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.

Впрочем, и о потенциальной бронзе все говорили достаточно осторожно: на третью по своей ценности ступень пьедестала претендовал целый ряд дуэтов, так что россиянам предстояло выиграть конкуренцию за медаль у не менее настроенных на успех противников.

К сожалению, не особо удалось Екатерине с Дмитрием и это:

выступая предпоследними в сильнейшей разминке, пара не смогла достичь своего лучшего показателя, получив от судей 75,43 балла.

И теперь дуэт перед решающим днем соревнований занимает лишь общее шестое место — шансы на чудо-восхождение к пьедесталу еще, конечно, остаются (благо, что от третьего места их отделяют всего 2,28 балла), однако для этого россиянам нужно выдать в произвольном танце свое лучшее выступление, а также надеяться на ошибки со стороны соперников.

Что касается победителей короткого танца, то ими стали Вирту и Мойр, установившие новый мировой рекорд (83,67).

Менее «любезными» арбитры были к французским звездам — те пока что располагаются на втором месте, имея «всего» 81,93 балла. Справедливости ради, сильно подвела Габриэллу и Гийома экипировка — из-за брака в оной в один момент оголилась грудь партнерши, что, вероятно, серьезно сказалось на итоговых показателях «трехцветных».

Дуэт Загорски / Гурейро в преддверии произвольной программы занимает 13-е место — 66,47 балла.

Отметилось фигурное катание в отчетный день и скандалом с участием российской претендентки на золото Алины Загитовой — ее плановую тренировку сорвали то ли представители Всемирного антидопингового агентства (WADA), то ли члены МОК, внезапно решившие устроить спортсменке допинг-контроль.

Хоккей

Не добились успеха 19 февраля и хоккеистки, уступившие в матче за выход в финал Олимпиады.

Правда, и соперник у них был из числа «титанов» — когда-нибудь, вероятно, россиянки смогут на равных биться с родоначальницами хоккея, однако пока что последние по силам разве что их коллегам из США, но никак не другим командам.

Прочувствовать данный тезис на себе сборная России могла еще на групповом этапе олимпийского турнира: тогда, напомним, «кленовые листья» забросили в ворота соперниц пять безответных шайб, не оставив россиянкам ни шанса.

Что-то подобное произошло и в полуфинале — отечественные хоккеистки в его ходе более периода держались от канадок на минимальном расстоянии, но ближе к финальной сирене тем удались еще четыре шайбы, из-за чего на табло воцарился тот же счет, что и в поединке группового раунда.

Впрочем, унывать российской команде рано — на очереди у нее важнейшая игра за третье место с финками. Не особо обнадеживает тут, правда, результат матча коллективов в группе — 1:5 не в пользу России. Это, однако, уже былая история.

Допинг / Керлинг

Еще пару дней назад было сложно представить, что эти два слова — допинг и керлинг — придется ставить в один ряд, однако «взорвавшая» накануне медиа история с обнаружением запрещенного мельдония в допинг-пробе первого в истории России призера Олимпиады по керлингу Александра Крушельницкого, выигравшего бронзу в дабл-миксте в паре с женой Анастасией Брызгаловой, перевернула все с ног на голову.

Конечно, еще не обнародованы результаты вскрытия пробы B Крушельницкого (огласят их итоги не позднее утра 20 февраля), однако в СМИ уже сообщается, что неутешительными являются и они.

О причинах попадания допинга в организм спортсмена остается лишь догадываться, но ситуация, безусловно, крайне тревожная — не только для керлингистов, но и для всей российской делегации.

Что касается сугубо спортивных понедельничных происшествий в керлинге, то здесь отметим результаты женской сборной России, в отчетный день выигравшей у датчанок (8:7) и проигравшей швейцаркам (2:11).

На данный момент шансы у команды на выход в полуфинал еще остаются, однако лишь математические — для этого на финише предварительного раунда должно сложиться слишком уж многое.

Бобслей

В бобслее в ходе завершившегося соревновательного дня Олимпиады разыгрывался комплект медалей в двойках, где Россию представляли сразу два экипажа — Алексей Стульнев / Василий Кондратенко и Максим Андрианов / Юрий Селихов.

Правда, шансов на награды россияне перед решающими стартами уже не имели: после первых двух попыток спортсмены находились чересчур далеко от лидеров.

В итоге Стульнев и Кондратенко стали лишь 20-ми, тогда как их соотечественники и вовсе не сумели квалифицироваться в решающую попытку.

Любопытно, что победили в состязании сразу два экипажа — немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис, а также канадцы Джастин Криппс и Александер Копакс, показавшие идентичное время.

Прыжки с трамплина

Куда лучше выступили российские прыгуны с трамплина, в понедельник показавшие рекордный для себя олимпийский результат — сборная в составе Алексея Ромашова, Дениса Корнилова, Евгения Климова и Михаила Назарова стала седьмой в командном турнире по прыжкам с большого трамплина.

Победили в состязании норвежцы, возглавившие пьедестал почета, на который также попали немцы и поляки.

Фристайл

Порадовала и российская фристайлистка Валерия Демидова, которой в отчетный соревновательный день удалось пройти квалификацию олимпийского хафпайпа.

Сделала это 17-летняя девушка с десятым результатом.

В решающем раунде юной спортсменке, конечно, будет крайне тяжело запрыгнуть на пьедестал, однако особо расслабляться лидерам дисциплины — в том числе и победившей в отборе канадке Кесси Шарп — явно не стоит.

Сноуборд

В свою очередь в сноуборде россиянка Софья Федорова преодолеть квалификацию в биг-эйре не сумела: с 21-м результатом спортсменка осталась за бортом состязания.

Что же касается триумфатора отбора, то победу здесь одержала австрийка Анна Гассер, чемпионка мира — 2017.

Конькобежный спорт

В конькобежном спорте в понедельник медали разыгрывались на дистанции 500 м, мировым рекордсменом которой на данный момент является россиянин Павел Кулижников, к радости его оппонентов не получивший приглашения на Игры-2018.

В его отсутствие победил в Пхенчхане норвежец Ховар Лорентсен.

Медальный зачет

По итогам десятого дня Игр в Южной Корее, в ходе которого россияне не сумели пополнить хоть чем-то свою «медальную» копилку, «Олимпийские атлеты из России» занимают 20-е место в общекомандном зачете, имея в активе три серебряные и восемь бронзовых наград.

Куда лучше ситуация обстоит в споре сборных на общее число наград — здесь России входит аж в пятерку.

Лидируют же и там, и там норвежцы — у них сейчас 11 золотых, девять серебряных и восемь бронзовых медалей.

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