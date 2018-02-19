СМИ сообщили о положительном результате пробы В Крушельницкого

Недавно стало известно, что в допинг-пробе А у российского керлингиста Александра Крушельницкого обнаружили следы запрещенного мельдония. На следующий день в СМИ появилась информация, что проба Б российского спортсмена также дала положительный результат.

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Заслуженный тренер России, стоявшая у истоков создания российского керлинга, Ольга Андрианова, а также тренер сборной России на Олимпийских играх — 2014 Светлана Калалб, рассказали «Газете.Ru», что они думают об этой ситуации.

— Что вы можете сказать по этому поводу? Верите или нет?

Ольга Андрианова: По этому поводу я могу сказать только одно, что спортсмен мельдоний не употреблял. Каким образом мельдоний попал в организм спортсмена, трудно сказать, если в пробе действительно он обнаружился. У меня нет основании не доверять МОК: если они говорят, что в пробе А есть, значит в пробе А есть.

Он мог туда попасть многими способами, либо ему кто-то подсыпал.

Я не думаю, что не чистая была посуда или что-то там использовали при взятии анализа, но спортсмен точно ничего не употреблял.

Либо, еще такая версия, что след мельдония в организме не очень изучен. Может быть это тот мельдоний, который разрешали принимать до 2016 года. Других вариантов нет.

Я знаю этого парня и его партнершу. Я видела, как он рос, когда он маленьким еще играл.

Вы понимаете, это надо быть абсолютно без головы, чтобы отобравшись на Олимпийские игры, пройдя такой колоссальный отбор, успешно выступив на предыдущих чемпионатах Европы и Мира, то есть имея шанс на медаль, приехать за две недели до Олимпиады и начать пить мельдоний. Это же глупо, даже сумасшествие! Поэтому я на 100% уверенна, что сам спортсмен данный препарат не употреблял. Надо расследовать, как он туда попал.

Светлана Калалб: Ложь и провокация. Такого не может быть в принципе, поскольку мельдоний не тот препарат, который необходим керлеру.

Спортсмен не будет рисковать ради мельдония своим честным именем и участием в Олимпийских играх.

Также наши спортсмены многократно сдавали пробы в WADA до поездки ОИ, и ничего не было обнаружено. Из чего я делаю вывод, что либо это провокация, либо мельдоний попал в организм спортсмена каким-то путем, о котором он не знал.

— Даже, если он и употребил, то почему мельдоний? Как он может помочь в керлинге?

О.А.: Я вам могу сказать, что керлинг, как и другой вид спорта, использует биологические активные добавки для того, чтобы поддерживать форму. А сам мельдоний никак не может помочь. Нет смыла его принимать. Можно выпить панангин, потому что точно такой же эффект. Но я думаю, что сердце у него здоровое, также физически парень очень активен, то есть у него не было необходимости сердечные мышцы укреплять. А потом он знает, что у нас было много работы проведено, когда запретили мельдоний.

Все спортсмены и тренера знали, что мельдоний нельзя употреблять. Разумный, умный, хороший парень, спортсмен, желающий победить, с большой мотивацией, ну не может себе сам навредить. Это не разумно!

— МОК пообещал дисквалифицировать всех россиян, если проба будет положительной. Не боитесь, что это произойдет?

О.А.: Я думаю, что в МОК сидят нормальные, разумные люди и они понимают, что данный случай, может быть, обычной провокацией. Вряд ли разумные люди пойдут на то, чтобы еще раз навредить стране, которая и так получила сполна. В любом случае, спортсмены выигрывают и борются.

С.К.: Я очень надеюсь, что этого не произойдет, поскольку я не верю в то, что Александр мог что-то принимать. С ним работают квалифицированные врачи, тренеры. Тем более вся сборная России знает о сложной политической ситуации, также ситуации в спорте.

— Первый вице-президент ФКР Андрей Созин заявил, что руководство организации уйдет в отставку, если употребление запрещенных препаратов будет подтверждено. Как вы думаете, это действительно будет или он просто сказал это, прибывая в шоковом состоянии?

О.А.: Я уважаю своего коллегу, но я думаю, что он это сказал в эмоциях, потому что очень много сделано в развитии керлинга.

Я думаю, что он очень погорячился из-за того, что был взволнован данной информацией.

С.К.: Я не буду даже комментировать этот момент. Я хорошо знаю своего коллегу, он достаточно жесткий человек. Сейчас все это преждевременно и не то время, чтобы делать категорические заявления.

— По слухам говорится, что уже открыта проба Б и она положительная. Как вы думаете, какие меры будут предприниматься со стороны России?

О.А.: Россия понимает, что с нашими спортсменами могут поступить не честно. Россия понимает, что спортсмену могут подсыпать.

Единственное — должны быть внимательные специалисты. Должны были контролировать, например, какую воду они пьют, что едят, где они держат свои бутылки во время своих соревнованиях и во время тренировок.

У меня нет оснований не доверять российским спортсменам. Конечно, Россия проведет свое расследование и надеюсь, что оно будет объективным и найдет какие-то причины.

С.К.: Я не могу думать за всю Россию. Если это рассматривать, как провокационный момент, то тогда понятно, что МОК пойдет до конца.

Но если мы сумеем доказать, что это следы мельдония, которые принимались еще два года назад, то это другой разговор.

Чемпионка Европы 2006 года Ольга Жаркова рассказала «Газете.Ru», бывали ли случаи нарушения антидопинговых правил в керлинге.

«Случаи нарушений антидопинговых правил в керлинге бывали. Но все это было не чтобы улучшить результаты, а по незнанию, безалаберности и глупости.

Например, у запасного канадской сборной была дисквалификация за то, что он что-то принимал в спортзале и не проследил.

Самый последний был случай с канадкой, которая принимала гормональный препарат, чтоб забеременеть, и они с врачом что-то не доглядели и в итоге были наказаны.

Керлинг — это командный вид спорта. Даже если кто-то один примет допинг, то он не сможет в одиночку кардинально изменить ситуацию. Чаще всего это какая-то глупость или недостаток информации», — заявила Жаркова.

Спортсменка также отметила, что с 2016 года про мельдоний знали все без исключения керлингисты.

«В нашем случае я не очень верю, что мог иметь место прием, и уж тем более мельдония, про который мы все отлично знаем.

После случая с Шараповой нас всех собирали, предупреждали и была проведена работа по информированию спортсменов. Список запрещенных WADA препаратов всегда обновляется, и нас каждый год оповещают об изменениях. Но когда произошел массовый случай с мельдонием, то было проведено специальное собрание, и абсолютно все были в курсе о запрете на мельдоний», — заключила Жаркова.