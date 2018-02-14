Сборная РФ по хоккею проиграла команде Словакии в стартовом матче ОИ

Хоккей

В среду на Олимпиаде в Пхенчхане наконец-таки стартовала мужская хоккейная сборная России — та самая, которую и болельщики, и эксперты, и букмекеры считали (да и продолжают считать) главным фаворитом Игр-2018.

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Понять причины столь позитивных ожиданий было несложно: все-таки самый звездный состав на Олимпиаду благодаря отказу НХЛ от южнокорейских соревнований и существованию КХЛ привезла именно «Красная машина», да и предолимпиские контрольные матчи обнадеживали.

Начинать свой путь к первому с 1992 года золоту Игр подопечным Олега Знарка предстояло во встрече со словаками, которых россияне, к слову, на Олимпиадах никогда не обыгрывали в основное время.

Впрочем, в продолжение неприятной серии, честно говоря, верилось с трудом — и первые минуты матча лишь подтвердили множественный скепсис относительно существования интриги в поединке.

Уже на пятой минуте усилиями Владислава Гаврикова и Кирилла Капризова «Олимпийские атлеты из России» вели с преимуществом в две шайбы, не давая загнанным в угол оппонентам даже взглянуть в сторону ворот Василия Кошечкина.

Подобный ход встречи продолжался прямиком до наступления экватора дебютного периода, когда Илья Ковальчук и компания получили первое на турнире большинство.

Вероятно, чувствуя полную власть над развитием событий на льду (все так на самом деле и было), россияне крайне пассивно провели игру «пять на четыре» — что само по себе, естественно, не оказалось чем-то фатальным, однако в реальности вселило в соперников уверенность.

Но ни сами отечественные хоккеисты, ни их болельщики об этом еще не знали, по-прежнему находясь под впечатлением от даже слишком легкой первой пятиминутки.

Поэтому результативный бросок Петера Олвецки за четыре минуты до перерыва воспринялся ими как нечто малозначимое — да, пропустили, но сейчас еще забьем, с кем не бывает?

Однако у словаков на этот счет было несколько иное мнение, и уже спустя без малого две минуты на табло воцарился равный счет — отличился Мартин Бакош.

Правда, и в этот момент еще не было ощущения, что все может закончиться для россиян плохо. Происходящее на льду, безусловно, уже не радовало, но все-таки выглядело как следствие массовой расслабленности фаворитов на фоне удачного старта — а такое, как правило, достаточно оперативно исправляется «втыком» со стороны главного тренера.

По-настоящему грустно стало уже во втором периоде. Нет, в его ходе словакам забить не удалось (россиянам, впрочем, тоже), однако в тяжелые думы заводил сам хоккей в исполнении российской команды, вроде бы более мастеровитый на фоне противников, но при этом серьезно уступавший в ряде важных компонентов, одним из которых был должный настрой.

Кроме того, уже в который раз полностью разочаровало российское большинство — так, в матче с россиянами сборная Словакии получила 12 минут штрафа, однако наказана за это соперниками не была.

Сами же словаки забили победный гол как раз в большинстве: в середине третьего периода удаление Ивана Телегина в результативный бросок преобразовал Петер Черешняк.

У россиян на отыгрыш было и время, и два большинства, но чего-то действительно неразрешимого они стражу словацких ворот Браниславу Конраду в концовке предоставить не сумели.

Исправить свое неприятное положение (больше в ментальном плане, чем в турнирном) подопечные Знарка попробуют уже 16 февраля, когда сыграют против словенцев, которые в параллельном матче группы победили США, проигрывая по ходу встречи в две шайбы.

Фигурное катание

Куда более позитивные эмоции российским болельщикам подарили в отчетный день отечественные фигуристы.

В среду в Южной Корее состоялась короткая программа у спортивных пар, где Россия была представлена тремя дуэтами — Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт и Кристина Астахова/Алексей Рогонов, первые два из которых ранее уже стали серебряными призерами Пхенчхана в командном турнире.

Крайне достойные прокаты, к счастью, удались в этот раз все россиянам — так, выступавшие первыми среди соотечественников Астахова и Рогонов обновили личный рекорд программы (70,52), не подкачали и Забияко с Энбертом (правда, судьи оценили их выступление во всего 74,24 балла), а Тарасова и Морозов и вовсе выдали, вероятно, лучший короткий прокат сезона, заработав 81,68 балла.

Для сравнения — их канадские конкуренты Меган Дюамель и Эрик Редфорд разжились лишь 76,82 пунктами.

Впрочем, выйти в лидеры перед произвольной программой Евгения и Владимир все-таки не смогли, расположившись сразу за китайским дуэтом Суй Вэньцзин/Хань Цун (82,39), который и одержал промежуточную победу.

Две другие российские пары разместились на промежуточных десятой и восьмой позициях и теперь надеются еще чуть улучшить свой результат во второй день соревнований.

Керлинг

После первого в истории российского керлинга попадания на олимпийский пьедестал (во вторник бронзу в дабл-миксте завоевала семейная пара Анастасия Брызгалова/Александр Крушельницкий) российские поклонники были вправе рассчитывать на продолжение праздника — благо, что в дело вступала женская сборная России во главе со скипом Викторией Моисеевой, достаточно неожиданно оказавшаяся на Играх в Пхенчхане вместо более опытного коллектива Анны Сидоровой.

Дебютировать на олимпийском турнире россиянкам предстояло против британок во главе с Ив Мюрхед, что изначально казалось не самой легкой задачей — все же за соперниц говорили опыт и завоеванная ими бронза Сочи-2014, возводившие их в статус фаворитов.

И представительницы Великобритании его оправдали: завладев уверенным преимуществом уже по итогам стартовых эндов, шотландская команда в дальнейшем не позволила россиянкам перевернуть ход встречи, вынудив тех отказаться от борьбы после седьмого энда при счете 3:10.

Добиться свой первой олимпийской победы команда Моисеевой сможет уже 15 февраля, когда встретится с китаянками, на старте соревнований не оставившими ни шанса швейцаркам (7:2).

Биатлон и горнолыжный спорт

Еще одним важным событием среды должна была стать индивидуальная гонка биатлонисток на 15 км, участие в которой среди прочих предстояло принять россиянкам Ульяне Кайшевой и Татьяне Акимовой.

Высоких результатов здесь от представительниц России, конечно, не ждали (но надеялись), однако подтверждения своим грустным ожиданиям в итоге так никто и не получил: ужасная погода в районе трассы вынудила организаторов объявить о переносе гонки на следующий день.

То же самое произошло и с женским слаломом, где должна была сразиться Екатерина Ткаченко.

Конькобежный спорт

Бегу на коньках южнокорейский ураган никак помешать не мог, так что все запланированные соревнования в этом виде спорта состоялись.

Особо рада этому факту должна быть голландка Йориен тер Морс, достаточно неожиданно ставшая олимпийской чемпионкой на дистанции 1000 м.

Причем представительница Нидерландов не просто победила в дисциплине, но и сделала это с олимпийским рекордом, преодолев дистанцию за 1 минуту 13,56 секунды.

Второе и третье места здесь заняли японки Нао Кодайра (+0,26) и Михо Такаги (+0,42), изначально считавшиеся явными претендентками на золото.

Единственная россиянка в дисциплине — Ангелина Голикова — показала 22-й результат (+3,29).

Санный спорт

В санном спорте в среду разыгрывался комплект медалей в мужских двойках, где Россию представляли два экипажа — Александр Денисьев/Владислав Антонов b Андрей Богданов/Андрей Медведев.

Оба дуэта, однако, в итоге остались вне первой десятки, завершив соревнования на 11-й и 16-й позиции соотвественно.

Победа же здесь досталась немцам Тобиасу Вендлю и Тобиасу Арльту, еще на Олимпиаде в Сочи ставшим двукратными чемпионами Игр.

Лыжное двоеборье

Соотечественник Тобиасов Эрик Френцель в среду также не остался без золота — триумф в двоеборье принес спортсмену уже вторую олимпийскую медаль высшей пробы.

Россиянин Эрнест Яхин, в прыжковой части ставший 21-м, в итоге занял лишь 38-е место.

Сноуборд

Первый комплект наград дня был разыгран в хафпайпе — в данной дисциплине в тяжелейшей борьбе золото вырвал 31-летний американец Шон Уайт, ставший таким образом уже трехкратным олимпийским чемпионом.

Превзошел спортсмен, впервые победивший еще на Играх-2006 в Турине, в битве за высшую позицию пьедестала своего куда более молодого коллегу — 19-летнего японца Аюму Хирано, в итоге оказавшегося вторым.

Медальный зачет

В общем командном зачете на первом месте по-прежнему Германия — в ее активе семь золотых, две серебряных и три бронзовых награды. На второй строчке также не произошло изменений: за отчетный день Нидерланды добавили в свою копилку еще одно золото (постаралась конькобежка Йориен тер Морс) и удержались на этой позиции (5-4-2).

А вот Норвегия (4-1-2) не сумела сохранить за собой третью строчку и отдала ее США, в активе которых четыре золота, одно серебро и две бронзы.

Что касается России, то у нас за пятый день Олимпиады не произошло прибавления в наградах, в результате чего мы опустились в общем зачете на 12-е место.

На данный момент россияне располагают одной серебряной медалью и четырьмя бронзовыми.

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