Сборная России по хоккею проиграла команде Словакии в стартовом матче Игр

Российская команда (будем называть ее так, отбросив формальности) имеет на Олимпиаде статус безусловного фаворита. Работа над комплектацией состава в условиях отказа НХЛ отпускать своих игроков велась не один год.

Реклама

Некоторые стержневые игроки досрочно завершили заокеанскую карьеру, вернувшись в Россию специально под Игры, чтобы получить право выступать и быть на виду главного тренера Олега Знарка, который по совместительству работает с самым богатым клубом КХЛ — СКА из Санкт-Петербурга.

Илья Ковальчук, Павел Дацюк, а также исполнители с именами «попроще» вроде Алексея Марченко, Вадима Шипачева и Ивана Телегина наверняка бы могли трудоустроиться в НХЛ (даже несмотря на неудачный роман Шипачева с «Вегас Голден Найтс»), однако предпочли стабильность в КХЛ и Олимпиаду, которая для двух вынесенных в начало предложения ветеранов на 99% станет последней в спортивной биографии.

Ни для кого не секрет, что золото Игр считалось приоритетной целью всей России в Сочи-2014.

Однако вместо триумфа в родных стенах провалились третий раз подряд (ранее в Турине-2006 и Ванкувере-2010). Безмедальная серия российской сборной на Олимпиадах тянется уже с 2002 года, когда бронзу в Солт-Лейк-Сити взяли такие полузабытые игроки, как Олег Кваша и Сергей Самсонов, а сегодняшние дуайены Ковальчук с Дацюком считались подающими надежды юными талантами.

Почему-то еще за месяцы до Пхенчхана-2018 (или Каннына-2018, ведь именно в черте этого города располагается Хоккейный центр) никто не сомневался в конечном успехе россиян. Рассуждали примерно так: повозиться, конечно, придется, но судьба золотых медалей даже не обсуждается — больно велика разница в мастерстве между подопечными Знарка и всеми остальными.

Тем более игроки наши отменно сыграны, ведь представляют почти целиком лишь два клуба — СКА и московский ЦСКА.

Сплочению не могло не поспособствовать и расселение в олимпийской деревне: миллионеры вынужденно заняли четырех- и пятиместные номера.

Впрочем, Россия уже не раз и не два больно обжигалась именно тогда, когда считалась явным фаворитом крупного турнира. На что-то подобное намекнул в беседе с «Газетой.Ru» бывший многолетний капитан команды Алексей Яшин. Техническое превосходство россиян над остальными не вызывает вопросов, отметил он, но на скоротечных состязаниях важны не столько личные умения, сколько командная игра и, если хотите, бойцовский дух. Волевые качества.

Как у нынешнего созыва обстоят дела с этими компонентами, призван был показать матч против Словакии.

Контрольные игры в России и «тренировка с повышенной ответственностью» с корейцами в Аняне, конечно, дать убедительный ответ не могли, да и не должны были.

Однако прежде всего хочется обратить внимание на окружавшую матч атмосферу. Она оказалась далека от той, что мы привыкли считать олимпийской. Корея, конечно, не хоккейная страна, но на местных в данном плане надежды и не было. Практически пустые нижние ярусы трибун за воротами, внушительные проплешины по центру — это вопрос скорее к россиянам и словакам.

Осуществлять шумовую поддержку пытались лишь совсем малочисленные группки активных фанатов. Остальные сидели и, как бы сказали раньше, лузгали семечки.

Ощущение «неолимпийскости» происходящего возникало и применительно к другим компонентам. Например, на местах для прессы отчетливо различался запах недавних ремонтных (или строительных) работ. То есть, дворец едва сделали. И еще толком «не освятили» хорошим хоккеем.

Наша первая пятерка — защитники Владислав Гавриков с Вячеславом Войновым, нападающие Сергей Мозякин, Дацюк и Ковальчук, обычно как раз и ассоциируются с игрой высшего класса.

Во многом поэтому существовавшее до стартового вбрасывания лишь на бумаге преимущество россиян воплотилось в заброшенные шайбы уже в самом дебюте.

Первое официальное взятие вражеских ворот в Корее организовали защитники. Войнов выкатил из-за ворот на Гаврикова, а тот богатырским броском с синей линии заставил схватиться за фляжку с водой словацкого голкипера.

Второй гол совсем скоро записал себе в актив самый юный член команды и, возможно, новый Ковальчук (хотя сам Илья в предматчевом интервью назвал партнера уже умелым мастером, которому не нужны советы) — Кирилл Капризов.

Возможно, столь лихое начало сыграло с россиянами злую шутку. Они могли подумать, что соперник слишком слаб, а дело уже сделано: мало кто не расслабится, получив преимущество в две шайбы уже в дебюте.

Конечно, словаки и не думали сдаваться, а на трибунах за них, помимо соотечественников, очень активно болели бывшие сожители по общей квартире, а ныне добрые соседи чехи. Игроки Крэга Рэмзи переварили случившееся, сплюнули и активизировались. В дальнейшем у ворот Василия Кошечкина все чаще становилось жарко.

Пришедший чуть менее чем за четыре минуты до конца первого периода с правого края ответный гол немало удивил хоккеистов в форме без национальной символики,

но не стал тем самым ушатом холодной воды, порой жизненно необходимым, чтобы прийти в чувства.

Так что еще до перерыва счет стал равным: почин Петера Олвецки поддержал форвард второго звена Мартин Бакош, убежавший в стремительную контратаку.

Российские флаги, так гордо развевавшиеся на трибунах до сего момента, упали ниц и скрылись в руках своих расстроенных владельцев словно по мановению волшебной палочки. Вообще по знаменам, которые соотечественники приносят с собой на трибуны различных соревнований, можно изучать историю страны за последние как минимум пару столетий.

Но если на вторничных лыжах случился скандал из-за советского флага, то на черно-желто-белый стяг, использовавшийся в Российской империи во второй половине XIX века, а в наши дни прочно ассоциирующийся с радикальными националистами, никто из волонтеров внимания не обратил.

Не вызвал он интереса и у секьюрити, призванных предвосхищать появление нежелательной символики на трибунах. Возможно, корейцы просто не смогли «опознать» российскую «имперку».

Второй период включил в себя значительно меньше интересных событий. Команды уже играли с оглядкой на свои ворота, поскольку каждой появилось, что терять. Соперники уже несколько дней кряду сталкивались на завтраке в столовой (в олимпийской деревне «изолированное» питание для команд не предусмотрено), но только сейчас смогли оценить истинные возможности друг друга.

В общем в этой 20-минутке оппоненты в основном выжидали. А после очередного перерыва россияне под зычные крики «Шайбу, шайбу!» бросились вперед.

Однако участившиеся удаления осложняли задачу. После отъезда в бокс для штрафников Войнова словаки обложили российскую зону, но оборонявшимся удалось выстоять. Причем сразу после отбытия наказания тот же защитник едва вновь не вывел своих вперед.

Провороненный не успевшими сфокусироваться на штрафнике Войнов убежал на рандеву с голкипером Браниславом Конрадом, однако бросил неубедительно — как защитник. Выгодный момент был упущен.

Следующее большинство — теперь за фол Телегина — противники разыграли на все сто. Неберущимся для Кошечкина оказался бросок защитника Петера Черешняка со средней дистанции. Нероссийская часть трибун взревела от восторга: все любят, когда Давид вдруг начинает бить Голиафа.

В эндшпиле словаки едва не забили еще. Россияне так увлеклись розыгрышем лишнего после удаления Михала Чайковски, что допустили небрежность на красной линии — и предоставили право кому-то из словаков на своего рода буллит. Положение спас Кошечкин, вовремя сомкнувший ноги и не пропустивший в «домик».

Ошибки продолжились и дальше, однако в рядах словаков тоже не нашлось нового Петера Бондры или Павола Демитры: с реализацией у этой команды туговато.

Что ж, ей вполне хватило и трех шайб. Сборная Рэмзи одерживает волевую победу, а Россия сенсационно начинает Олимпиаду с поражения, несколько подмочив свою репутацию «красной машины», с которой в официальном твиттере ФХР даже сравнивали «Теслу», запущенную в космос Илоном Маском. Правда, впоследствии твит удалили. И теперь, кажется, понятно, почему.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».