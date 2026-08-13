«Все, что заработал, сразу слил»: Глейхенгауз о гонораре за ОИ-2018

Глейхенгауз заявил, что потратил весь гонорар за ОИ-2018 на машину и часы

Тренер и хореограф штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о том, как изменилась его жизнь после Олимпийских игр 2018 года. Его слова приводит канал «Тачка под задачку».

«Приехав после этой Олимпиады, у меня началась новая жизнь. Появилась какая-то медийность, популярность. Начали узнавать люди. Мне было всего 26 лет, захотелось прожить такое пацанское лето. Я бы назвал это так. На все деньги, которые я тогда получил, заработал, купил себе тачку, часы дорогие, отпраздновал днюху в модном клубе. Все, что заработал, сразу слил, но не впустую», — сказал Глейхенгауз.

Он также отметил, что машина, приобретенная в то время, находится в его пользовании до сих пор, и часы также остались при нем.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане золото в женском одиночном катании завоевала подопечная штаба Тутберидзе Алина Загитова, серебро взяла еще одна ученица — Евгения Медведева. Российская команда с Загитовой и Медведевой в составе завоевала серебряную медаль в командном турнире.

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