Игрока «Авангарда» отстранили на четыре года по делу о сексуальном насилии

В Канаде хоккеистам вынесли решение по делу о сексуальном насилии в 2018 году

Форвард омского «Авангарда» Майкл Маклауд, являвшийся одним из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодежной сборной Канады-2018, отстранен на четырехлетний срок от участия в матчах национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Маклауд обвинялся в сексуальном насилии, вместе с четырьмя партнерами по команде. По решению национальной федерации он дисквалифицирован до 10 ноября 2030 года.

Его партнеры получили меньшие сроки отстранения: Кэл Фут отстранен до 10 ноября 2026 года, Картер Харт до 10 ноября 2027 года, Диллон Дюбе – до 10 ноября 2028 года, а с Алекса Форментона были сняты все ограничения.

Разбирательство, инициированное канадской федерацией хоккея и проходившее на основании собственного кодекса поведения, шло параллельно с уголовным делом, согласно которому все игроки были признаны невиновными.

В НХЛ Маклауд выступал за «Нью-Джерси Девилз», в составе этой команды за 299 матчей он забросил 31 шайбу и отдал 60 результативных передач.

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