Стало известно, примет ли сборная России по хоккею участие в ЧМ-2027

IIHF не допустила российских хоккеистов до чемпионата мира 2027 года

Сборная России по хоккею не получила от Международной федерации хоккея (IIHF) допуска на чемпионат мира 2027 годов. Об этом сообщается на сайте организации.

Совет IIHF рассмотрел запрос Федерации хоккея России (ФХР) о разрешении участвовать во всех пяти турнирах 2027 года, включая женский. Оценка проводилась по критериям безопасности, операционной осуществимости и целостности спорта. Для четырех турниров риски признаны неприемлемыми. Вопрос о женском первенстве перенесен на ноябрь 2026 года.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее министр спорта РФ сообщил о судебных исках по возвращению российских хоккеистов.