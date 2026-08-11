«Динамо СПб» в последний момент вырвало победу у ФК «10» в Кубке России

Петербургское «Динамо» одержало победу над медийным клубом ФК «10», принадлежащий комику Азамату Мусагалиеву, в матче второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

Игра проходила на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый гол в матче был забит на 44-й минуте защитником «Динамо» Александром Масаловым. На 66-й минуте полузащитник ФК «10» Ренат Гайнуллин восстановил равновесие, сделав счет 1:1. Однако на последних минутах встречи победный мяч забил Данила Ежков.

В составе «Динамо» вышел 72-летний депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников, который появился на поле в стартовом составе. Он стал самым возрастным футболистом в истории Кубка России, побив рекорд бывшего председателя правления «Зенита» Александра Медведева, выступавшего за медийный «Амкал» в возрасте 70 лет. Барышников был заменен уже на пятой минуте матча.

«Динамо СПб» в следующем туре встретится с победителем пары вологодское «Динамо» — «Тверь».

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