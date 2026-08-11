Комментатор заявил о конфликте в ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что в ЦСКА существует конфликт между руководством клуба и тренерским штабом команды.

«Внутри ЦСКА существует конфликт. Я не знаю, общается Шевелёв с Игдисамовым или нет, но и при Николиче, и при Челестини этот конфликт был прямой у спортивного блока и тренерского штаба. А Бабаев на прямой вопрос «нравится ли вам, как играет сейчас ЦСКА», ответил: «Оставляет желать лучшего», — указал он.

Пост главного тренера армейской команды занимает Дмитрий Игдисамов, который сменил на этом посту швейцарца Фабио Челестини.

В матче третьего тура чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом». Встреча, которая прошла в Москве 8 августа на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги ЦСКА занимает шестое место, набрав пять очков. В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 15 августа. Команды выйдут на поле в 16:15 по московскому времени.

Ранее в ЦСКА раскрыли, есть ли кредит доверия у главного тренера.