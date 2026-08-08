Стало известно, почему «Локомотив» тормозит с продажей Батракова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не может перейти в стамбульский «Галатасарай» из-за желания клуба заработать больше денег. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, генеральный директор «железнодорожников» Борис Ротенберг намерен выручить за футболиста €30 млн. При этом в РЖД есть те, кто настаивает, что игрока нужно продавать за €20-25 млн. При этом официального предложения в клуб до сих пор от турков не поступало.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл. 21-летний Батраков провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 передач. В текущем сезоне на его счету две игры и одна голевая передача.

Ранее сообщалось, что Алексей Батраков договорился с турецким «Галатасараем» о переходе.