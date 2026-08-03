Батраков договорился с турецким «Галатасараем» о переходе

Турецкий журналист Ягыз Сабунджиоглу в эфире подкаста сообщил о договоренности полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова с «Галатасараем» по условиям личного контракта.

«Локомотив» может это отрицать — не проблема. Кстати, московский клуб уже отправил письмо. Я не говорил, что «Галатасарай» сделал официальное предложение. Я говорил, что предложение было обсуждено. Турецкий клуб хочет завершить трансфер примерно за €20 млн, тогда как «Локомотив» требует €30 млн. Между сторонами сохраняется разница в оценке игрока в € 10 млн», — рассказал журналист.

По информации источника, президент «Галатасарая» Дурсун Озбек лично участвует в переходе 21-летнего футболиста и сделал предложение именно о полноценном трансфере, а не об аренде.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

В СМИ сообщалось, что Батраковым интересуется «ПСЖ», за который выступает другой россиянин Матвей Сафонов, однако трансфер в итоге не состоялся.

Ранее легенда «Локомотива» допустил, что Батраков захочет уйти в «Галатасарай».