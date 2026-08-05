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«Спартак» разгромил «Оренбург» в матче Кубка России

«Спартак» со счетом 5:1 разгромил «Оренбург» в матче Кубка России
Telegram-канал ФК «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» разгромил «Оренбург» в матче первого тура Пути РПЛ Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 5:1.

Счет открыл Пабло Солари. Он отличился на 26-й минуте. Манфред Угальде на 32-й минуте ударом с пенальти удвоил преимущество красно-белых. В начале второго тайма Угальде довел счет до разгрома. На 78-й минуте Наиль Умяров забил четвертый мяч в ворота «Оренбурга». На 80-й минуте один мяч отыграл Андрей Касаджиков. Окончательный счет установил 16-летний Павел Полех.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Также в группе со «Спартаком» и «Оренбургом» играют московская «Родина» и казанский «Рубин». «Родина» разгромила «Рубин» в матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 5:0.

В составе победителей дубль на свой счет записал Магомедхабиб Абдусаламов, еще по мячу забили Андрей Егорычев, Артур Гарибян и Артем Максименко.

Ранее ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче Кубка России.

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