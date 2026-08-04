ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче Кубка России

Московский ЦСКА обыграл столичный «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

В составе ЦСКА мяч забил Матеус Рейс. Он отличился на 40-й минуте. В компенсированное ко второму тайму время отличился Александр Сильянов. В серии пенальти ЦСКА победил со счетом 5:4. Сильянов не забил единственный пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Также в группе с ЦСКА и «Локомотивом» играют «Ростов» и «Акрон». Матч между «Ростовом» и «Акроном» завершился со счетом 4:0 в пользу ростовчан. В начале первого тайма отличились Олакунле Олусегун и Ярослав Михайлов. Во втором тайме точными ударами отметились Имран Азнауров и Данила Прохин.

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