Легенда «Спартака» не уверен, что Даку заиграет в московском клубе

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов не уверен, что Мирлинд Даку может заиграть в столичной команде, передает «Чемпионат».

«Может получиться так, что ты погонишься за деньгами, придёшь и будешь сидеть на лавке. Они думают: если он в «Рубине» забивал, то будет так играть и в «Спартаке». А может быть и другая сторона в этой ситуации», — сказал Гаврилов.

«Спартак» официальным письмом уведомил казанский «Рубин» об активации опции выкупа 28-летнего нападающего. С игроком согласован 3-летний контракт.

В первом туре РПЛ «Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Во втором туре «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1).

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.

Ранее Дмитрий Булыкин рассказал, чего «Спартак» добьется после перехода Даку.