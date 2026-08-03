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Спорт

Булыкин рассказал, чего «Спартак» добьется после перехода Даку

Булыкин: Даку – хорошее усиление для «Спартака»
Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Знаменитый в прошлом российский футболист, а ныне политик, бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем переходе албанского нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку в московский «Спартак».

«Спартаку» нужен забивной нападающий, каким был Угальде одной весной. После этого у него почему-то ничего не получается, а если получится у Даку – это будет хорошее усиление для «Спартака». Он и без этого трансфера являлся претендентом на чемпионство и медали, поэтому такой трансфер будет большой заявкой. И если все удачно сложится, если Даку вольется в коллектив, если его начнут понимать и использовать его сильные качества… Если команда будет играть на сильных качествах своих футболистов, а подбор состава у красно-белых просто шикарный, она сможет в этом сезоне побороться за чемпионство. Будет еще дополнительная зимняя пауза, где можно будет натренировать футболистов, сыграть состав, чтобы двигаться к заветной цели. А это для «Спартака» трофеи или как минимум медали. В том сезоне был Кубок, поэтому теперь команде хорошо бы выиграть медали РПЛ, а желательно стать чемпионами», — считает Булыкин.

28-летний Мирлинд Даку провел три полных сезона в казанском «Рубине», забив в них 35 мячей в РПЛ. В текущем чемпионате он отличился дважды в двух проведенных турах. Сообщалось, что «Спартак» активирует опцию выкупа футболиста за €11 млн и уже согласовал личный контракт.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предостерегли от ошибки с трансфером Даку.

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