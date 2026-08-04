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Оправданный за допинг украинец может перебраться в лигу к Сафонову и Головину

Footmercato: полузащитник «Челси» Мудрик может перейти в «Страсбург»
Hannah McKay/Reuters

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, футболистом интересуется «Страсбург». Оба клуба входят в структуру компании BlueCo и имеют одного владельца, что может облегчить проведение сделки.

17 декабря 2024 года стало известно, что Мудрик провалил допинг-тест — в его пробе был обнаружен мельдоний. 8 февраля 2025 года появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля 2025 года стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи. А 19 июля 2025 года стало известно, что его вторая допинг-проба также дала положительный результат.

31 июля 2026 года Футбольная ассоциация Англии сообщила, что допинговое дело Михаила Мудрика было урегулировано с согласия Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Мудрик стал игроком «Челси» в 2023 году, перебравшись из донецкого «Шахтера» за €100 млн. За лононский клуб он провел 73 матча, забив десять мячей.

Ранее сообщалось, что восемь футболистов Туниса попали в допинг-скандал на ЧМ-2026 из-за мяса.

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