Украинскому футболисту «Челси» Мудрику сократили срок дисквалификации за допинг

Футболист «Челси» Мудрик, дисквалифицированный за допинг, снова может играть

Футбольная ассоциация Англии сообщила, что допинговое дело украинского футболиста лондонского «Челси» Михаила Мудрика было урегулировано с согласия Всемирного антидопингового агентства (WADA).

17 декабря 2024 года стало известно, что Мудрик провалил допинг-тест, в его пробе был обнаружен мельдоний. 8 февраля появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля 2025 года стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи. А 19 июля стало известно, что его вторая допинг-проба также дала положительный результат.

14 января стало известно, что Футбольная ассоциация Англии приступила к разбирательству по допинговому делу Мудрика. Мельдоний запрещен WADA с 2016 года.

Мудрик стал игроком «Челси» в 2023 году. За лононский клуб он провел 73 матча, забив десять мячей.

Ранее появились подробности о допинговом деле Мудрика.