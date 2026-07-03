Восемь футболистов Туниса попали в допинг-скандал на ЧМ-2026 из-за мяса

Восемь футболистов сборной Туниса сдали положительные допинг-тесты на чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает The Times.

В крови спортсменов найден запрещенный кленбутерол. Причиной могло стать местное мясо, которое подавали на базе команды в Мексике. Клубы игроков уведомлены о результатах, однако серьезные санкции маловероятны.

В матче третьего тура чемпионата мира сборная Туниса проиграла Нидерландам. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В самом начале матча мяч в свои ворота отправил игрок сборной Туниса Эллиес Скири. На седьмой минуте счет удвоил Брайан Бробби. Во втором тайме один гол отыграл Хазем Мастури, но в середине тайма третий нидерландский мяч забил Ян Паул ван Хекке.

Нидерландская сборная заняла первое место в своей группе и в 1/16 финала сыграет со сборной Марокко. Встреча состоится 30 июня. Команды выйдут на поле в 4:00 по московскому времени. Сборная Туниса вылетела с турнира.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее сборная Англии отложила вылет в Мексику на матч ЧМ-2026 из-за местных фанатов.