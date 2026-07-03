Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Спорт

Восемь футболистов Туниса попали в допинг-скандал на ЧМ-2026 из-за мяса

Восемь футболистов Туниса сдали положительные допинг-пробы на ЧМ из-за мяса
Raquel Cunha/Reuters

Восемь футболистов сборной Туниса сдали положительные допинг-тесты на чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает The Times.

В крови спортсменов найден запрещенный кленбутерол. Причиной могло стать местное мясо, которое подавали на базе команды в Мексике. Клубы игроков уведомлены о результатах, однако серьезные санкции маловероятны.

В матче третьего тура чемпионата мира сборная Туниса проиграла Нидерландам. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В самом начале матча мяч в свои ворота отправил игрок сборной Туниса Эллиес Скири. На седьмой минуте счет удвоил Брайан Бробби. Во втором тайме один гол отыграл Хазем Мастури, но в середине тайма третий нидерландский мяч забил Ян Паул ван Хекке.

Нидерландская сборная заняла первое место в своей группе и в 1/16 финала сыграет со сборной Марокко. Встреча состоится 30 июня. Команды выйдут на поле в 4:00 по московскому времени. Сборная Туниса вылетела с турнира.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее сборная Англии отложила вылет в Мексику на матч ЧМ-2026 из-за местных фанатов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где в России временно ограничили продажу топлива и на сколько можно заправиться. Памятка по регионам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!