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Спорт

Лидер «Спартака» остается в клубе

Инсайдер Оливейра: Барко продлил контракт со «Спартаком» до 2030 года
Александр Вильф/РИА Новости

Аргентинский полузащитник Эскьель Барко продлил контракт со «Спартаком» до 2030 года. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра в Х.

По информации источника, 27-летний футболист остается важнейшим активом для клуба, с которым москвичи не намерены расставаться. Также инсайдер сообщает, что любые слухи о возможном уходе Барко из клуба в текущее трансферное окно являются беспочвенными.

Барко выступает за «Спартак» с 2024 года. Он провел за клуб 76 матчей, забил 18 мячей и отдал 19 результативных передач.

2 августа «Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Грозном и завершилась со счетом 1:2. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

После этой встречи «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке.

Ранее футболист «Ахмата» рассказал о поражении от «Спартака» во 2-м туре РПЛ.

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