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«Спартак» вырвал победу у «Ахмата» в матче РПЛ

«Спартак» одержал победу над «Ахматом» в матче 2-го тура РПЛ
Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Грозном и завершилась со счетом 1:2. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 5-й минуте главный арбитр Антон Фролов назначил пенальти в ворота гостей после того, как защитник «Спартака» Кристофер Ву коснулся рукой мяча, полученного от вратаря Александра Максименко для ввода в игру. Одиннадцатиметровый удар реализовал Эгаш Касинтура, открыв счет. На 39-й минуте Ву забил ответный гол головой с отскоком от газона после подачи Маркиньоса.

Во втором тайме на 56-й минуте игрок «Спартака» Пабло Солари попал в перекладину, но мяч в ворота не попал. На 77-й минуте Касинтура был удален после просмотра VAR. На 90+1-й минуте «Спартак» забил победный гол: Эсекьель Барко нанес мощный удар, с которым не справился вратарь Георги Шелия, выронив мяч в ворота

После этой встречи «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке. В следующем туре грозненская команда проведет матч с воронежским «Факелом» 10 августа, а красно-белые встретятся с «Краснодаром» 9 августа.

Ранее «Спартак» отреагировал на пенальти в матче с «Ахматом».

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