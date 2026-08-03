Футболист «Ахмата» о поражении от «Спартака»: ничего аномального не произошло

Игрок «Ахмата» Ибишев о поражении от «Спартака»: аномалии не произошло

Игрок грозненского «Ахмата» Турпал‑Али Ибишев заявил, что футболисты клуба подбодрили полузащитника Эгаша Касинтуру и вратаря Гиорги Шелию после поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) от московского «Спартака», передает «Матч ТВ».

Касинтура получил красную карточку, а Шелия допустил результативную ошибку.

«Все подбодрили Эгаша и Гио. Напомнили им, что такие ситуации бывают в футболе. Ничего аномального не произошло. Нам надо продолжать работать и смотреть только вперед. Мы показываем хороший футбол», — сказал Ибишев.

В первом тайме главный арбитр Антон Фролов назначил одиннадцатиметровый в ворота «Спартака» после того, как защитник Кристофер Ву коснулся рукой мяча, полученного от вратаря Александра Максименко при розыгрыше от ворот. Пенальти реализовал Эгаш Касинтура, открыв счет.

После этой встречи «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке. В следующем туре грозненская команда проведет матч с воронежским «Факелом» 10 августа, а красно-белые встретятся с «Краснодаром» 9 августа.

Ранее фанаты «Спартака» выступили против трансфера Мирлинда Даку.