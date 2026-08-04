Боец UFC умер во сне

Бразильский боец UFC Насименто умер во сне в возрасте 34 лет

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аллан Насименто скончался в возрасте 34 лет. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу UFC.

По официальной информации, смерть наступила вследствие сердечного приступа во время сна.

«В это невероятно тяжелое время мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, товарищам по команде и всем близким Аллана», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

Всего в профессиональной карьере бойца Насименто провел 29 боев, из которых 22 завершились его победой. В UFC спортсмен успел провести шесть боев с рекордом 4-2. Свой последний бой Насименто провел на турнире UFC Vegas 119, где уступил Митчу Рапосо разногласным решением судей.

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