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Спорт

«Кто больше заплатит»: Нурмагомедов сделал намек главе UFC

Боец Усман Нурмагомедов высказался о своем будущем, упомянув UFC
usman_nurmagomedov/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

Непобежденный российский боец Усман Нурмагомедов после успешной защиты титула PFL указал, от чего будут зависеть его дальнейшие планы в профессиональной карьере.

«Это мой последний бой по контракту. Но посмотрим, что будет дальше. Есть Джейк Пол, есть [президент UFC] Дана Уайт. Посмотрим, кто заплатит мне больше», — указал он сразу после боя.

В ночь на 1 августа Нурмагомедов одержал победу над представителем США Арчи Колганом в главном поединке на турнире PFL, который состоялся в Нью-Йорке. Бой завершился уже в первом раунде, когда россиянин отправил своего соперника в нокаут. На кону поединка стоят титул чемпиона промоушена, которым владеет Нурмагомедов. Таким образом, он провел успешную защиту пояса во второй раз подряд.

Теперь на счету Нурмагомедова 22 победы, он ни разу в своей карьере не проиграл. Для Колгана это первое поражение в 16 боях.

Усман Нурмагомедов — родной брат чемпиона лиги Gorilla Fighting Championship в легчайшем весе и бойца лиги UFC Умара Нурмагомедова и двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова.

Ранее российский боец UFC выступил в ООН.

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