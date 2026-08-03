Итальянский футболист поддержал возможный переход Даку в «Спартак»

Бывший защитник казанского «Рубина» и московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поддержал возможный переход Мирлинда Даку в столичный клуб, передает «Матч ТВ».

«Чтобы стать легендой, нужно выиграть титул. Если ты много забиваешь, это хорошо. Но чтобы стать легендой и остаться у всех в памяти, нужно взять титул. Даку — очень хороший футболист, но титул — это очень важно», — сказал Боккетти.

«Спартак» официальным письмом уведомили «Рубин» об активации опции выкупа 28-летнего нападающего. С игроком согласован 3-летний контракт.

В первом туре РПЛ «Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Во втором туре «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1).

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.

Ранее Даку предрекли победу в РПЛ со «Спартаком».