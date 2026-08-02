«Спартак» предостерегли от ошибки с трансфером Даку

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выразил надежду, что с приходом албанского форварда Мирлинда Даку игра московского «Спартака» не упростится и не сведется к подачам на габаритного футболиста. Об этом он сказал в разговоре с «Газетой.Ru».

«Спартаку» нужен центральный нападающий, и Даку — это хороший вариант. Конечно, все зависит от того, как с ним играть, потому что команда — это живой организм, нужно, чтобы все вписались и работали как единый коллектив.

В «Спартаке» все время много трансферов, но пока максимум, до чего они улучшили команду, — это Кубок. А в чемпионате на длинной дистанции у них пока не очень хорошо выходит. Поэтому, возможно, с Даку у них появится какая-то стабильность в атакующей линии. Но будем надеяться, что они не начнут играть в слишком простой футбол, когда все сводится к навесам на Даку», — заметил Булыкин.

По данным СМИ, в ближайшее время москвичи объявят о переходе албанца из казанского «Рубина». Сообщалось, что «Спартак» активировал опцию об отступных в контракте игрока и заплатит за него €11 млн.

Ранее Семин заявил, что «Спартак» подписал лучшего футболиста РПЛ.