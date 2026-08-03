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Попугай напал на футболиста

Попугай напал на футболиста в Бразилии во время матча
Rini Kools/Shutterstock/FOTODOM

Во время футбольного матча в Бразилии на одного из спортсменов напал попугай, передает RT.

Инцидент произошел во время матча юношеского Кубка Бразилии по футболу между «Фламенго» и «Сеарой».

Попугай пытался ударить футболиста когтями, но спортсмен успел уклониться. Встреча завершилась победой «Сеары» со счетом 2:1.

В мае 2021 года российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в фотосессии с попугаем. Птица позировала на голове спортсменки, которая была одета в вечернее платье. Попугай попытался полететь, но зацепился когтями за волосы Медведевой, чем напугал ее. Через несколько секунд пернатого распутали, он успешно взлетел. Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее вратаря из Белгорода наградили сухарями за «сухарь» в матче.

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