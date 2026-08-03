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Спорт

Синхронистка Дорошко заявила, что россиянки победили на ЧМ из-за хитрости

Синхронистка Дорошко считает, что Россия победила на ЧЕ благодаря хитрости
Александр Вильф/РИА Новости

Российская синхронистка Майя Дорошко заявила, что россиянки победили на чемпионате Европы благодаря хитрости, передает «Матч ТВ».

«С уверенностью заняли первое место благодаря нашим тренерам и их хитрой идее. Если честно, я сомневалась, думала, что нас могут наказать за это, но мы доверились тренерам, доверились друг другу, и все получилось», — сказала Дорошко.

За сборную России выступали Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник, Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова.

Россиянки за свое выступление набрали 285,0346 балла. Вторыми стали испанки (282,3541), замкнули тройку итальянки (256,1558). На чемпионате Европы в Париже россияне выступают под нейтральным флагом.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее российские синхронисты заявили, что их засудили на ЧЕ.

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