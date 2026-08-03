Соболев рассказал, доволен ли он собой после игры с «Оренбургом»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев заявил, что провел неплохой матч против «Оренбурга», передает «Матч ТВ».

» Понятно, что любому нападающему хочется забивать, но в то же время здорово отдавать голевые и предголевые передачи. Мне кажется, провел достаточно неплохой матч — принял участие в двух голевых атаках. Но главное, что команда побеждает», — сказал Соболев.

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 3:0.

Все три гола забил полузащитник гостей Максим Глушенков: на 6-й минуте он открыл счет, на 58-й оформил дубль, а на 66-й забил третий мяч и оформил хет-трик.

Для Глушенкова этот хет-трик стал третьим в карьере в матчах Российской премьер-лиги. Ранее он забивал три гола «Ростову» в 3-м туре сезона-2024/25, а также оформил покер в игре с «Оренбургом» в 10-м туре того же сезона.

Ранее Глушенкову вручили арбуз в качестве приза лучшему игроку матча с «Оренбургом».